«Ман Сити» — «ПСЖ». Прогноз «Фонбет»: Пеп Гвардиола отомстит Лионелю Месси

В среду, 24 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Англии и начнётся в 23:00 мск. Сделать ставку на противостояние Пепа Гвардиолы и Лионеля Месси можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Манчестер Сити»: даже ничья выведет команду в плей-офф

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» потерпел единственное поражение как раз в матче с «ПСЖ». Теперь пришла пора мстить за результат на «Парк де Пренс». Однако «горожан» устроит и ничья. Во-первых, она позволит сохранить подопечным Хосепа Гвардиолы лидерство в группе, а, во-вторых, гарантированно выведет их в плей-офф турнира.

Рассчитывать на положительный результат «Сити» вправе. Команда набрала очень неплохой ход в ноябре. Два подряд поражения от «Вест Хэма» в Кубке английской лиги и от «Кристал Пэласа» в Премьер-лиге забыты. После этого удалось одержать три победы подряд с общим счётом 9:1. А ведь отрезок был не самый приветливый: здесь матч Лиги чемпионов, дерби с «Юнайтед» и встреча с достаточно крепким «Эвертоном».

Такие результаты особенно впечатляют, учитывая серьёзные проблемы «Манчестер Сити» в средней линии. В списке травмированных находится три ключевых полузащитника – Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш и Фил Фоден. Хотя последние двое всё же имеют небольшой шанс принять участие в ближайшей встрече.

«ПСЖ»: трио Неймар – Мбаппе – Месси снова в деле

Перед решающим матчем на групповом этапе Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал две победы в чемпионате Франции. В последней игре с «Нантом» парижане снова включились в концовке второго тайма и добились нужного результата. Первый гол за «ПСЖ» в Лиге 1 забил Лео Месси! В стартовом составе матч начало атакующее трио Неймар – Мбаппе – Месси, которое собралось в полном составе впервые за долгое время.

До этого из строя постоянно выбывал кто-то из них. В первом матче с «Манчестер Сити» «ПСЖ» очень грамотно сыграл по результату, добившись «сухой» победы на своём поле. Однако в Манчестере не пропустить будет крайне сложно. Дело в том, что у гостей серьёзные проблемы с травмами.

Накануне повреждение получил даже вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Вновь проявить себя придётся Кейлору Навасу. Помимо этого, в списке травмированных защитники Преснел Кимпембе и Серхио Рамос, а также полузащитники Юлиан Дракслер и Рафинья. Защитники, конечно, могут сыграть, но это уже будет на совести тренерского штаба.

«Манчестер Сити» – «ПСЖ»: статистика личных встреч

Команды трижды встречались в этом году. В конце сентября «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0 благодаря голам Идриссы Гейе и Лионеля Месси. Это был первый успех парижан за шесть матчей с командой из Манчестера. В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Сити» выявляли сильнейшего на полуфинальной стадии. Подопечные Хосепа Гвардиолы добились двух побед – 2:1 в Париже и 2:0 в Манчестере.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ» 24 ноября 2021 года

Ставка 1: тотал больше 3 гола за 1.85. (Сделать ставку).

Ставка 2: «Ман Сити» победит за 1.60. (Сделать ставку).

Первый матч удивил малым количеством голов. От противостояния мощнейших атакующих линий и нацеленных на атаку тренерских концепций все ждали большего. В предстоящем матче стоит ждать куда более открытой игры, нежели была в Париже. Тем более что обе команды находятся сейчас в хорошей форме. Ставка на тотал больше трёх голов будет сбалансированным вариантом.

Дело тут ещё в том, что ахиллесова пята «Сити» – игра в обороне. Пропущенных мячей у англичан столько же, сколько у пока не попадающих в плей-офф «Милана», «Спортинга», «Шерифа» и киевского «Динамо» – семь. Хотя смущать это не должно: лишь «Бавария» забила на групповом этапе больше «горожан» – 17 голов против 15.



Что касается пари на исход матча, то здесь, на наш взгляд, лучше брать победу «Манчестер Сити». «Горожане» являются фаворитами встречи, к тому же у них остался позади турбулентный период, когда не могли играть стабильно хорошо на протяжении нескольких матчей подряд. Сейчас же и лазарет относительно пуст, и результаты выправились. Да и нужно брать реванш за прошлое поражение.