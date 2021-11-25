«Локомотив» — «Лацио». Прогноз «Фонбет»: Без Гильерме москвичам евровесны не видать

В четверг, 25 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» сыграет с римским «Лацио». Встреча пройдёт на «РЖД Арене» в Москве и начнётся в 20:45 мск. Сделать ставку на российский клуб можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Локомотив»

Неожиданное домашнее поражение от «Ахмата» (1:2) в субботнем матче РПЛ продлило безвыигрышную серию «Локомотива» до трёх встреч во всех турнирах. На этом отрезке железнодорожники также сыграли вничью со «Спартаком» и с «Галатасараем» (оба 1:1). Всего в 12 последних матчах у них две победы при четырёх поражениях и шести ничейных исходах.

В Лиге Европы «Локомотив» провёл четыре игры, в которых пока не одержал ни одной победы. Дома сыграл 1:1 с «Марселем» и уступил 0:1 «Галатасараю», в гостях оказался слабее «Лацио» (0:2), но сумел уйти от поражения во встрече с турками (1:1). Новому тренеру Маркусу Гисдолю только предстоит стабилизировать результаты команды.

Сам 52-летний немец признался, что одной из причин всего двух побед в семи матчах при нём является большое количество травм. В данный момент в лазарете «Локо» находятся пять игроков, которые с высокой долей вероятности играли бы в основном составе. Это вратарь Маринато Гильерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитники Тино Анджорин, Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов.

В игре с «Ахматом» на замену пришлось выпускать таких необстрелянных бойцов, как Артур Чёрный, Григорий Борисенко и Сергей Бабкин. Потеря основного вратаря – главная проблема перед матчем с «Лацио». Равноценной замены Гильерме, который в последнее время регулярно вызывается даже в сборную России, у москвичей просто нет.

В какой форме «Лацио»

«Лацио» не может похвастаться стабильностью результатов при Маурицио Сарри. В Серии А идут на шестом месте, отстав от лидирующих «Наполи» и «Милана» уже на 11 очков. В последнем туре уступили дома 0:2 «Ювентусу». Оба гола с пенальти забил капитан туринского клуба Леонардо Бонуччи, хотя «старая синьора» выглядит неубедительно. Надо было брать очки.

В Лиге Европы команде Сарри также не удаётся играть с позиции силы. В четырёх матчах добилась лишь одной победы – дома над «Локомотивом». Турнир начался гостевым поражением от «Галатасарая» (0:1), а перед поездкой в Москву римляне дважды сыграли вничью с «Марселем»: 0:0 в Италии и 2:2 — во Франции. Идут вторыми в группе, отстав на три очка от турок и опережая на одно очко французов.

Главная потеря «Лацио» – нападающий Чиро Иммобиле, успевший забить 10 голов в 11 матчах Серии А. У итальянского форварда травма. Впрочем, и без него «Локомотив» может ждать угрозы абсолютно отовсюду – результативными действиями в Лиге Европы отметились уже шесть разных футболистов римского клуба.

«Локомотив» — «Лацио»: статистика личных встреч

В конце сентября римляне обыграли москвичей на своём поле со счётом 2:0. Точными ударами отметились Тома Башич и Патрисио Габаррон. В полуфинале Кубка кубков сезона-1998/1999 «Лацио» прошёл «Локомотив» по правилу выездного гола (1:1 в Москве, 0:0 в Риме).

Последняя домашняя встреча железнодорожников в еврокубках с представителем Италии была на групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/2020. Та игра завершилась победой «Ювентуса» (2:1), которым, к слову, руководил нынешний наставник «Лацио» — Маурицио Сарри.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио» 25 ноября 2021 года

Ставка: победа «Лацио» за 1.80. (Сделать ставку).

Поражение лишит «Локо» шансов на выход в плей-офф. Однако рассчитывать на победу не приходится, ведь железнодорожники не выигрывали в 15 последних матчах в Лиге Европы и Лиге чемпионов (пять ничьих и 10 поражений). Против них и статистика «Лацио», не проигравшего ни одной из семи последних встреч с российскими клубами (три победы, четыре ничьи).

Высока вероятность, что из-за травм в матче не сыграет не только Чиро Иммобиле, но и Фёдор Смолов. Мы бы всё-таки не стали рассчитывать на большое количество голов, хотя ставка «тотал больше 2.5 мяча» и проходила в трёх из четырёх последних встреч римлян во всех турнирах.

Оптимальнее выбрать гостевую победу «Лацио». Итальянцам необходимо набирать все три очка, чтобы иметь возможность в последнем туре отобрать первое место в группе у «Галатасарая». Никакой недооценки соперника со стороны «орлов» не будет. «Локомотив» же пока только ищет свою игру при новом тренере. Травмы заметно мешают.



Вообще при Маркусе Гисдоле железнодорожники заметно прибавили в атакующем компоненте. Забивают регулярно. Проявляют себя новички, показывают смелый футбол, не стесняются высоко прессинговать даже таких соперников, как «Галатасарай». Однако без основного голкипера и ещё ряда футболистов рассчитывать на очки с римлянами будет очень тяжело.