«Динамо» уходит в отрыв вслед за «Зенитом»? В РПЛ наметилось расслоение таблицы

В РПЛ стартовал второй круг. После 16-го тура положение на самом верху не изменилось: «Зенит» лидирует, опережая на 4 очка московское «Динамо». Посмотрим на расклады в турнирной таблице через букмекерские коэффициенты.

«Динамо» уходит в отрыв. И продолжает погоню за «Зенитом»

В 16-м туре «Зенит» и «Динамо» синхронно выиграли. Петербуржцы обыграли ЦСКА 2:0, а москвичи в феерическом матче победили «Рубин» в Казани 3:2. Дистанция между двумя лидерами прежняя – 4 очка. Но, в свою очередь, и «Динамо» уже опережает идущий третьим «Сочи» на 4 балла. А отрыв от ЦСКА, замыкающего первую шестёрку, и вовсе уже 8 очков. Кажется, у нас, помимо лидера, оформился и главный преследователь. И букмекеры с таким положением дел согласны. На чемпионство «Зенита» можно поставить за 1.17, а на «Динамо» дают 6.50.



Дальше идёт «Сочи», на который предлагают коэффицент 30.00. А на «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА можно сделать ставку с коэффициентом 50.00. Сочинцы самые стабильные, но в их кадровом ресурсе у аналитиков большие сомнения. А идущая следом троица поражает своей нестабильностью. Причины в каждом случае разные, но вистов это командам не добавляет.



А вот в ком букмекеры совсем разуверились, так это в «Спартаке». На красно-белых можно поставить за 250.00, и эта котировка кажется даже завышенной. 10-е место в 16 очках от «Зенита» звучит как приговор. Кажется, на РПЛ спартаковцы махнули рукой, их главная цель – победа в матче с «Легией», которая гарантирует им выход в плей-офф Лиги Европы.

Над «Нижним Новгородом» и «Уралом» сгущаются тучи

Внизу турнирной таблицы важный шаг к спасению сделал «Арсенал». Команда Миодрага Божовича обыграла «Локомотив» 3:1 и уже на 12-м месте, коэффициент на прямой вылет 2.75. Верят букмекеры и в «Уфу», у этого клуба скромные ресурсы, но есть поставленная игра, коэффициент на подопечных Алексея Стукалова 2.95.



Тучи сгущаются над «Нижним Новгородом» и «Уралом». Команда Александра Кержакова прервала серию поражений, но побед так и нет, а состав по меркам РПЛ у нижегородцев скромный. Коэффициент на вылет этой команды – 2.00. «Урал» же так и не может привыкнуть к тренерской руке Игоря Шалимова и идёт последним, правда, до безопасного 12-го места всего одна победа. Поставить на вылет клуба из Екатеринбурга можно с коэффициентом 2.30.

Агаларов или Дзюба победит в гонке бомбардиров?

В списке бомбардиров после 16-го тура ничего не изменилось: главные голеадоры не смогли отличиться. Лидирует по-прежнему Гамид Агаларов из «Уфы», у него 13 голов, а поставить на его победу можно за 2.50. Шансы Артёма Дзюбы оценивают коэффициентом 4.00, у зенитовца 10 мячей.



Кроме того, в топ-5 по версии букмекеров ещё 3 футболиста, на счету каждого из которых 7 забитых мячей. На Сердара Азмуна из «Зенита» можно поставить за 8.00. Шансы сочинца Матео Кассьерры оценили коэффициентом 10.00, а вероятность победы железнодорожника Фёдора Смолова аналитики оценивают коэффициентом 15.00.



В 17-м туре нас ждёт южное дерби «Сочи» — «Краснодар». «Зенит» принимает «Ростов», а «Динамо» — «Уфу». ЦСКА гостит в Самаре, а «Спартак» сразится с «Уралом». Посмотрим, какие изменения в турнирную таблицу внесут эти игры. Удачных ставок!