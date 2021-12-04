«Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид». Прогноз «Фонбет»: Карло Анчелотти недосягаем в Испании

При итальянце у мадридцев лучшая атака в Примере. Крепкие баски не сдюжат.

4 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид». Встреча пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Сделать ставку можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Реал Мадрид»

«Королевский клуб» выиграл пять последних матчей в Ла Лиге. Одержал победы над «Эльче» (2:1), «Райо Вальекано» (2:1), «Гранадой» (4:1), «Севильей» (2:1) и «Атлетиком» из Бильбао (1:0). С учётом успешных встреч в Лиге чемпионов с «Шахтёром» (2:1) и «Шерифом» (3:0) победная серия достигла семи игр, а беспроигрышная – десяти.

При этом «сливочные» лидируют в испанской Примере с семиочковым отрывом от мадридского «Атлетико» и, собственно, самого «Реала Сосьедад». Набрать за 15 туров удалось 36 очков из 45 возможных. У «Атлетико» есть игра в запасе, но даже так конкурент останется значительно ниже в таблице. Фора солидная.

Список лучших бомбардиров возглавляют форварды Карим Бензема и Винисиус Жуниор. В их активе 21 (12+9) гол из 35 забитых командой Карло Анчелотти. В целом всё здорово. В лазарете находится полузащитник Дани Себальос и вингер Гарет Бэйл. Однако, как видно, мадридцы справляются и без их помощи.

В какой форме «Реал Сосьедад»

Клуб из Сан-Себастьяна идёт на третьем месте в Ла Лиге. В последних пяти турах подопечные Альгуасиля победили «Сельту» (2:0) и «Осасуну» (2:0), сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1) и «Валенсией» (0:0) и уступили «Эспаньолу» (0:1). В Лиге Европы поделили очки со «Штурмом» (1:1) и проиграли «Монако» (1:2). В Кубке Испании разгромили «Панадерию» (4:0).

Главный голеадор баскской команды Микель Оярсабаль забил всего шесть голов, но последний из них записал на свой счёт больше двух месяцев назад. К слову, защитник Начо Монреаль, хавбеки Микель Мерино и Давид Сильва, а также форвард Карлос Фернандес пропускают матч с «Реалом».

«Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»: статистика личных встреч

Соперники дважды сыграли вничью в прошлом сезоне (0:0, 1:1). Перед этим восемь из девяти очных встреч были верховыми, а больше побед одержал мадридский «Реал» – 3:0, 3:0, 3:1, 5:2, 0:2, 1:3, 3:1, 3:4, 2:1. То есть суммарно выиграл в шести случаях из девяти. Показательные цифры.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» 4 декабря 2021 года

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.85. (Сделать ставку).



Свой прогноз на встречу лидеров чемпионата Испании дал известный комментатор Василий Уткин.



«У «Реала» лучшая атака в испанской Ла Лиге и в редком матче с участием мадридцев забивается меньше трёх мячей. Нападающие «Королевского клуба» слишком хороши даже для надёжной обороны басков. В этом матче я рекомендую ставку на тотал больше 2.5 мяча», — сказал Уткин.