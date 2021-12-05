Дебют Ральфа Рангника в «МЮ», Андрей Шевченко против «Ювентуса»: что смотреть 5 декабря

Последний месяц 2021 года вступил в свои законные права, пришла зима. Поклонники зимних видов спорта ликуют, ведь стартовал биатлон, а в КХЛ и НХЛ рубятся уже вовсю. Впрочем, пока с лихвой хватает и футбола. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 5 декабря.

На что ставить в футболе 5 декабря

Российская Премьер-Лига провожает 17-й тур. Сегодня отечественным болельщикам представлены четыре встречи. «Химки» — «Арсенал», «Нижний Новгород» — «Рубин», «Сочи» — «Краснодар» и «Динамо» — «Уфа». Особый интерес может вызвать последняя вывеска. Старт матча запланирован на 16:30 мск.

Подопечные Сандро Шварца находятся на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Лидирующий «Зенит» набрал 37, но в 17-м туре оступился, сыграв вничью с «Ростовом». Фактически при двух победах подряд бело-голубые займут чистое первое место и уйдут на перерыв лидером первенства.



В чемпионате Англии сегодня также состоятся четыре встречи, но отдельное внимание, вероятно, будет приковано к матчу «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Начало — в 17:00 мск. Ральф Рангник, покинувший московский «Локомотив», дебютирует у руля манкунианцев. «Красные дьяволы» не в лучшем состоянии, пора навёрстывать упущенное.



В итальянской Серии А среди прочих выделяется битва «Ювентуса» и «Дженоа», которая стартует в 22:45 мск. Туринцев обвиняют в незаконном наращивании прибыли и грозят вылетом в Серию В. Но пока на игровую форму команды это особенно не влияет, подопечные Аллегри продолжают погоню за лидерами чемпионата Италии.

А вот «Дженоа» не везёт. На тренерском мостике сейчас заправляет Андрей Шевченко, но ни в одной из трёх игр под его руководством «грифоны» пока не забили. Понятно, что нужны серьёзные вложения, усиление состава. Однако до зимнего трансферного окна придётся как-то перебиваться, постараться выбраться хотя бы из зоны вылета.

На что ставить в хоккее 5 декабря

В Континентальной хоккейной лиге сегодня представлен всего один матч. Хоккейный клуб «Сочи» на своём льду сыграет с минским «Динамо». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Удивительно, но со скандальным Андреем Назаровым у руля сочинцы прибавили. В 13 предыдущих матчах одержали девять побед.



Белорусскому клубу в этом сезоне везёт гораздо меньше, чем в прошлом. Были серьёзные проблемы с коронавирусом, приходилось даже играть молодёжкой. Как следствие — 10 поражений в 13 прошлых играх. Хотя даже так минчане находятся в зоне плей-офф, а сочинцы — нет. Разница между клубами в таблице составляет восемь очков.

На что ещё ставить 5 декабря

Одним из главных событий начала декабря стал, конечно же, старт Кубка мира по биатлону. Сегодня в 14:35 мск стартует женская эстафета 4х6 км, а в 17:15 мск — мужская гонка преследования на 12,5 км. Второй этап проходит в Эстерсунде, Швеция. Хотя это далеко не всё, что можно сегодня посмотреть.

Любителям автоспорта стоит обратить внимание на Формулу-1. В 20:30 мск стартует гонка Гран-при Саудовской Аравии. Трасса на 50 кругов и 308,45 км общей протяжённостью. А поклонники шахмат продолжают следить за матчем Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего в Дубае, ОАЭ. Восьмая партия начнётся в 15:30 мск.



Также на сегодня запланированы матчи второго тура чемпионата мира — 2021 по женскому гандболу. Сборная России встретится со сборной Польши. Начало игры — в 20:00 мск. Напомним, в первом туре россиянки обыграли команду Камеруна со счётом 40:18, а спортсменки из Польши уступили сборной Сербии (21:25).