Биатлон, эстафета, женщины. Не ждите чудес от сборной России

На втором этапе Кубка мира по биатлону — 2021/2022 в Эстерсунде 5 декабря состоится женская эстафета 4×6 км. Начало — в 14:35 мск. В прямом эфире гонку покажут телеканалы «Матч ТВ» и Eurosport. Букмекеры уже дали прогноз: наибольшие шансы имеет команда Швеции, поставить на которую предлагают за 1.90.

Коэффициенты букмекеров на женскую эстафету Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (05.12.2021)

В тройку фаворитов также входят команды Норвегии (3.62) и Франции (5.70). Следом идут сборные Германии (8.70), Беларуси (14.0), России (35.0), а также Австрии и Италии (по 51.0). За ними в списке находятся Украина с Чехией (67.0) и Швейцария (126.0).

Женская эстафета на Кубке мира по биатлону: прогноз и анализ 5 декабря 2021 года

В предыдущем сезоне эстафеты в Эстерсунде не проводились, а в этом откроет программу командных гонок. Собственно, два стартовых этапа проходят в Швеции. Кубок мира открылся индивидуальной гонкой на 15 километров, победительницей стала Маркета Давидова из Чехии. Россиянка Ульяна Нигматулина пришла шестой.

Следом прошёл спринт на 7,5 километров. Лучшей оказалась Ханна Эберг из Швеции, а Нигматулина с отставанием чуть больше одной минуты остановилась на 17-й позиции. На этом первый этап закончился. Второй этап у женщин начался со спринта на те же 7,5 километров.



Первой к финишу пришла Лиза Тереза Хаузер из Австрии, лучшей из россиянок оказалась Кристина Резцова, занявшая лишь 27-ю позицию. Бежала добротно, а вот стрельба подвела. На субботу запланирована гонка преследования на 10 километров, а закроется второй этап эстафетой.



В ней за сборную России будут выступать Нигматуллина, Куклина, Миронова и, собственно, Резцова. По трём из четырёх спортсменок вопросов не было, тренерский штаб сказал это ещё после спринта. Выбор стоял между Ларисой Куклиной и Валерией Васнецовой. Ставку сделали на опыт.

Главными претендентами на победу считаются хозяева этапа — команда Швеции. В прошлом сезоне они четырежды попадали на пьедестал по итогам эстафет. Победили дважды. А на чемпионате мира оказались пятыми из-за слабой стрельбы на стартовых этапах.



Следом идёт сборная Франции, которая в минувшем сезоне отличалась стабильностью. В шести гонках Кубка мира четырежды добралась до пьедестала, ещё в одном случае стала четвёртой. Правда, на чемпионате мира совсем не сложилось — всего лишь восьмое место при очень слабом ходе.

Сборная России не входит у букмекеров даже в пятёрку сильнейших. Оно и понятно — в минувшем сезоне Кубка мира лишь однажды попали на подиум (сенсационная победа в Антхольце). ЧМ-2021 в Поклюке вспоминать не хочется — штрафной круг и кошмарное 11-е место.

На данный момент российской женской команде в тройку дорога не светит. Борьба за эти места, вероятно, пойдёт между Швецией, Германией, Францией и Норвегией. Держим в уме сборную Беларуси, на старте сезона результаты шикарные. При определённых обстоятельствах они вполне могут вклиниться в битву за медали.

Ульяна Нигматулина сейчас является лидером России: надёжно стреляет (по 95% стоя и лёжа), хотя пока что функционально готова не лучшим образом. Сама признаётся, что нужно время. Резцова и Миронова добротно бегут, но при стрельбе возникают проблемы.



Лариса Куклина считается сравнительно надёжным эстафетчиком. Процент попаданий стабильно хороший (провалы бывают, но сугубо эпизодические), а вот слабый ход никуда не делся. Надежда на то, что при хорошей стрельбе 30-летняя спортсменка не проиграет лидерам слишком много.



От ставок на россиянок мы бы воздержались. Для борьбы за подиум должно слишком многое совпасть. Стабильной стрельбы пока нет, а проигрыши на лыжне стабильны. И вряд ли пропадут за один-два дня. На наш взгляд, интересно выглядит вариант «Германия попадёт в топ-3» за коэффициент 1.85.

Сейчас немки неплохо готовы, а в прошлом сезоне в семи эстафетах аж пять раз забирались на подиум! Ещё в одной гонке остались четвёртыми. Старт сезона у немецких женщин выдался не лучшим — бронза Денизе Херрман в индивидуальной гонке, больше ничего. Однако собраться на эстафету они могут. Та же Франциска Пройс в спринтах дважды останавливалась в непосредственной близости от топ-3.

Кубок мира по биатлону, прогноз на эстафету в Эстерсунде 5 декабря 2021 года

В этом сезоне Кубок мира начался с Эстерсунда. Главный претендент на победу в женской эстафете — Швеция. Они выступают дома, классно бегут и обладают мощным составом. Хотя за место в топ-3 также будут бороться Германия, Франция и Норвегия. Россия стартовала добротно, однако чудес в первой эстафете не ждём. Финиш в пятёрке лучших станет нормальным результатом. Швеция и Норвегия наверняка будут на пьедестале, также поверим в успех Германии. Больно уж хороши немки были в эстафетах год назад.



Ставка: Германия попадёт в топ-3 за 1.85.

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