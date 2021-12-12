«Реал» — «Атлетико». Прогноз «Фонбет»: Луис Суарес не станет королём Мадрида

12 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 23:00 мск. Сделать ставку на мадридское дерби можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Реал»

«Реал» находится в великолепной форме. Выиграл 11 из 12 последних матчей во всех турнирах. Среди побеждённых — «Барселона» (2:1), «Райо Вальекано» (2:1), «Гранада» (4:1), «Севилья» (2:1), «Атлетик» (1:0) и «Реал Сосьедад» (2:0). После 16 туров удалось заработать 39 очков, что позволяет ему уверенно возглавлять таблицу с восьмиочковым отрывом от идущей на втором месте «Севильи».



Успешно подопечные Карло Анчелотти выступили и на групповом этапе Лиге чемпионов. В четырёх последних турах дважды обыграли «Шахтёр» (5:0 и 2:1), в гостях разгромили «Шериф» (3:0) и дома победили «Интер» (2:0). Набрали всего 15 очков в шести матчах и вышли в плей-офф с первого места в группе. Результат крайне достойный, серьёзный опыт Анчелотти сказывается.



По сравнению с началом сезона «Королевский клуб» сильно прибавил в обороне. Если в первых восьми встречах в Ла Лиге пропустил 10 мячей, то в последующих восьми – всего пять. Также команда наравне с «Баварией» пропустила меньше остальных на групповом этапе Лиги чемпионов (по три гола). В то же время в нападении мадридцы по-прежнему смотрятся мощно.



Во-первых, они являются лидерами чемпионата Испании по забитым мячам (наколотили уже 37 штук), при этом опережают ближайшего конкурента в лице как раз мадридского «Атлетико» сразу на 10 голов. Во-вторых, «Реал» – лучший клуб испанской Примеры по среднему показателю ожидаемых голов (xG за матч составляет 1,91). Очень внушительно!



Несмотря на то что Карим Бензема получил травму в начале встречи с «Реалом Сосьедад», мадридцы смогли забить два гола и в этом матче, и в следующей игре с «Интером». В матче с «Сосьедадом» удачно на замену вышел Лука Йович, записавший на свой счёт гол и голевую передачу.



Если Бензема не успеет восстановиться от повреждения, в завершении атак хозяева смогут полагаться на Винисиуса Жуниора, который в этом сезоне находится в отменной форме. Он забил 12 голов и сделал пять ассистов во всех турнирах. При этом является вторым бомбардиром команды после француза.

В какой форме «Атлетико»

В отличие от «Реала», «Атлетико» в последнее время регулярно теряет очки в Ла Лиге. В восьми предыдущих встречах в чемпионате одержал четыре победы при трёх ничьих и одном поражении. В этих матчах обыграл «Барселону» (2:0), сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» (2:2) и «Леванте» (2:2), разгромил «Бетис» (3:0), свёл к ничьей встречу с «Валенсией» (3:3), победил «Осасуну» (1:0) и «Кадис» (4:1) и уступил «Мальорке» (1:2).



Набрав 29 очков в 15 матчах, мадридцы занимают четвёртую позицию в таблице. В середине недели одержали важную победу над «Порту» в Лиге чемпионов (3:1). Команда смогла прервать неудачную серию из трёх поражений подряд от «Ливерпуля» (2:3 и 0:2) и «Милана» (0:1) и с семью очками в активе вышла в плей-офф турнира со второго места.



В этом сезоне «Атлетико» не демонстрирует фирменную надёжность в обороне. После 15 матчей в Ла Лиге пропустил уже 16 мячей – это лишь шестой результат. При этом 10 из 16 мячей были пропущены в семи последних играх. В четырёх случаях «Атлетико» пропускал как минимум два гола, в том числе в предыдущей встрече в чемпионате с «Мальоркой».



Стоит сказать, что в матче Лиги чемпионов с «Порту» игра команды в обороне также не была идеальной. При счёте 0:0 португальский клуб создал немало опасных моментов, но не смог их реализовать, что в значительной степени повлияло на результат. В то же время неплохо смотрится в атаке, занимает второе место в Ла Лиге по результативности (27 мячей) и третье — по среднему показателю ожидаемых голов (xG за матч – 1,68).



Команда забивала в 11 из 13 последних игр во всех турнирах. На этом отрезке хорошее впечатление произвёл Антуан Гризманн, который забил семь голов и отдал две результативные передачи. В последнее время продуктивен и Анхель Корреа, забивший два гола и сделавший одну голевую передачу в трёх предыдущих матчах в Ла Лиге и Лиге чемпионов.



Есть вероятность, что с «Реалом» не сыграет Луис Суарес, получивший повреждение в игре с «Порту». Впрочем, ничего серьёзного врачи не нашли, а футболист уже провёл полноценную тренировку с основным составом. Под большим вопросом и участие центральных защитников Хосе Марии Хименеса и Стефана Савича.

«Реал» — «Атлетико»: статистика личных встреч

В последнее время очные матчи проходят с преимуществом «Реала». В шести предыдущих играх в Ла Лиге «сливочные» одержали три победы при трёх ничьих. При этом в трёх последних домашних встречах не пропустили ни одного гола. В прошлом сезоне дома победили со счётом 2:0, в ответном матче была зафиксирована ничья (1:1).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Реал» — «Атлетико» 12 декабря 2021 года

Ставка: победа «Реала» за 2.08. (Сделать ставку).



«Реал» стоит считать фаворитом предстоящего мадридского дерби. Команда демонстрирует сбалансированную игру, добившись прогресса в защите. Не пропускала в четырёх из пяти матчей во всех турнирах. В последней встрече в Ла Лиге с претендующим на еврокубки «Реалом Сосьедад» почти не допускала опасных моментов у своих ворот.

В нападении «сливочных» по ходу всего сезона эффективен Винисиус. Если Бензема не сможет принять участие в дерби, то эта потеря не должна стать фатальной, так как в последнем матче в чемпионате Испании Йович отлично взаимодействовал с Винисиусом и отдал на него голевой пас.



Любая комбинация атакующих исполнителей «Реала» должна доставить гостям немало проблем, ведь в этом сезоне они допускают несвойственные для себя ошибки в обороне. Ситуация для «Атлетико» усугубляется вероятным отсутствием основных центральных защитников Хименеса и Савича.



«Матрасники» неплохо проявляют себя в атаке в последних играх, однако в выездных встречах с «Реалом» нападение «Атлетико» традиционно сталкивается с большими трудностями. Мы предлагаем сделать ставку на победу «Реала». Такое пари сыграло в девяти последних матчах команды во всех турнирах и в двух предыдущих домашних поединках с «Атлетико».