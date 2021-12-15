«Чикаго» — «Вашингтон». Александр Овечкин дождался!

16 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.03, успех «Блэкхоукс» идёт за 3.02.

Где смотреть матч «Чикаго» — «Вашингтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Вашингтон Кэпиталз» 16 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Чикаго» -«Вашингтон» 16 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.02. Гол в первые 10 минут идёт за 1.69, вероятность серии буллитов оценена в 8.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

«Чикаго» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (16.12.2021)

Первый месяц зимы добрался до экватора, в Национальной хоккейной лиге на 16 декабря запланировано всего три встречи, хотя любителям отечественного хоккея будет на что посмотреть. «Вашингтон» отправится в гости к «Чикаго» на арену «Юнайтед-центр». Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

С прошлой очной встречи прошло чуть меньше двух недель, тогда на выезде победу праздновал «Чикаго» (4:3 Б). Патрик Кейн принёс партнёрам второе очко в серии буллитов, хотя не меньшей похвалы заслужил Марк-Андре Флёри. Он совершил 25 спасений и вытащил буллит от самого Александра Овечкина.

После перехода из «Вегаса» голкипер чувствовал себя не лучшим образом. Его новая команда на старте сезона имела девять поражений подряд. Сейчас на счету Флёри 18 игр за «Чикаго», он успел даже оформить два «сухаря» и имеет неплохой процент отражённых бросков — 91,32%. Канадец набирает форму.

После этого «Чикаго» провёл ещё пять встреч с переменным успехом. Победы сменялись поражениями. В итоге 22 балла после 27 матчей, это 14-я строчка в Западной конференции. Не самый лучший показатель. До зоны плей-офф — 10 очков. Многовато, с учётом серьёзности конкурентов.

«Вашингтон» после неприятного поражения провёл четыре встречи. И лишь «Питтсбург» огорчил (2:4). Зато «Кэпс» сразу исправились с «Баффало» (3:2 Б). Александр Овечкин отметился передачей, Кузнецов — тоже. Однако Евгений не сумел реализовать буллит. Спас своих партнёров в серии Ти Джей Оши.

Победа позволила «столичным» сохранить второе место в Восточной конференции. Правда, сейчас сразу у трёх клубов такое же количество баллов — 40. Плотность в таблице очень высокая, даже идущая на шестой строчке «Тампа» отстаёт всего на два очка. В лидеры выбился «Торонто» (42), но канадцы провели на две игры больше.

Тем важнее для «столичных» снова не подарить очки «Чикаго». Во-первых, прошлое поражение было совсем недавно, соперник не самого высокого класса, надо брать реванш. Во-вторых, любая новая осечка позволит конкурентам оторваться. Так что мотивации должно быть достаточно.

Пожалуй, единственная загвоздка в большом количестве травмированных. У «Кэпс» снова будут отсутствовать Дауд, Манта, ван Римсдайк, Хэтэуэй и Уилсон. Сразу пять игроков основы. Впрочем, и у хозяев тоже немало потерь — четыре хоккеиста. При этом главные активы Питера Лавиолетта в полном порядке.

Голкипер Илья Самсонов сыграл в 15 встречах, отметился тремя шат-аутами и имеет хороший процент отражённых бросков — 91,55 %. Россиянин подаёт надежды, даже вытеснил Витека Ванечека, у которого, к слову, 90,78%. С другой стороны, ворота «Блэкхоукс» защищает опытный Флёри. Интересно будет посмотреть на их противостояние с Ильёй.

Однако у «Вашингтона» есть ещё Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Две звезды, и опасность они представляют огромную для ворот соперников. Ови уже насобирал 44 очка по системе «гол+пас» за 28 игр. Кузя пока идёт с 30 баллами за то же время. И самое главное — в состав вернулся Никлас Бекстрём! Швед пропустил тренировочный лагерь и первую часть сезона из-за травмы бедра. Ждать от него моментальных подвигов не стоит, но новость однозначно хорошая.

Добавим также, что «Чикаго» даже дома выступает не очень. А «Кэпс» выиграли в шести из девяти последних матчей на выезде. Конечно, ставить на победу гостей в основное время мы бы не стали, команда сбавила обороты. А вот рассмотреть итоговую победу вполне можно. Коэффициент рабочий — 1.66.

«Чикаго» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 16 декабря 2021 года

У «Вашингтона» много травмированных, зато близок к возвращению Никлас Бекстрём. Однако и соперник не в лучшей форме. Это тот самый момент, когда Овечкину нужно взять игру в свои руки. Самсонов поможет сдерживать атаки, а мотивации и без того много. Думается, «Кэпс» заберут два очка. Они ещё и на выезде играют лучше, чем соперник дома.

Ставка: итоговая победа «Вашингтона» за 1.66.

Где покажут матч «Чикаго» — «Вашингтон»?