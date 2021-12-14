Россия — Канада. Вот так бы всегда!

15 декабря состоится матч Евротура Россия — Канада. Начало встречи — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 2.01, успех сборной Канады идёт за 3.16. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

Где покажут матч Россия — Канада?

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Россия — Канада 15 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч Еврохоккейтура Россия — Канада 15 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Гол в первые 10 минут идёт за 1.74, вероятность серии буллитов оценена в 8.40.

Россия — Канада: прогноз на матч Кубка Первого канала (15.12.2021)

КХЛ ушла на перерыв, снова наступает пора Еврохоккейтура. Участники добрались до второго этапа, который пройдёт в России. 15 декабря состоится матч-открытие Кубка Первого канала между сборными России и Канады. Противостояние пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 18:30 мск.

В последний раз команды на Кубке Первого канала встречались в 2017 году. Давненько это было, сборная России тогда одолела канадцев со счётом 2:0. После этого не раз соперники сталкивались на чемпионатах мира, а сейчас Канада снова прилетает на турнир в Россию. Причина та же — на носу Олимпиада. И далеко не факт, что НХЛ отпустит звёзд в Пекин.



Правда, если рассматривать состав «кленовых», то картина поменялась. Тут очень много игроков из КХЛ. Голкипером будет Эдди Паскуале из «Локомотива», также сыграют, например, Тревор Мёрфи («Сибирь»), Джон Гилмор (ЦСКА), Мэт Робинсон (СКА), Эрик О'Делл («Динамо» М) и Филипп Майе («Металлург»).



Всего в списке 15 представителей КХЛ. Зато главным тренером будет Клод Жюльен, имеющий серьёзный опыт. На клубном уровне известен по работе в «Монреаль Канадиенс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз». В тренерский штаб вошёл также Брюс Будро, ранее возглавлявший «Вашингтон Кэпиталз», «Анахайм Дакс» и «Миннесоту Уайлд».

Россияне отвечают дебютом Алексея Жамнова у руля сборной. Во-вторых, стало меньше экспериментов, как это было, например, с Матвеем Мичковым. Юный хоккеист здорово себя показал на первом этапе, но сейчас ставка сделана на опыт и навыки. Мичков же отправится покорять МЧМ. В то же время состав неоднозначный. Особенно вратарская линия.



В неё вошли Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс») и Александр Самонов (СКА). К Ивану вопросов нет, как и к Тимуру. А вот выбор Александра пока выглядит странно. На рижском ЧМ неплохо справлялся с ролью первого номера до приезда Сергея Бобровского, однако нынешний сезон в КХЛ у Самонова совсем не задался.



В СКА он сидит за спиной надёжного шведа Ларса Юханссона, крохи игрового времени вынужден делить с молодым Ярославом Аскаровым. Да и статистика удручает — почти четыре пропущенные шайбы в среднем за матч при 85,4% отражённых бросков. Кошмарные показатели, однако он получит шанс в Москве. Зато в защите и нападении проблем возникнуть не должно.

Войнов и Нестеров — два оплота обороны, которые умеют обострять и уже встречались со сборной Канады. К слову, Нестеров в 2017 году забросил одну из шайб. В нападении добавились Вадим Шипачёв, Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Никита Гусев. И это ещё далеко не весь список. Выбор солидный.



Вообще, мастерства и опыта выше крыши. Вратарская линия не самая сильная на этом турнире, да. Плюс соперник грозный, в любом составе канадцы умеют играть за сборную. На наш взгляд, в этот раз шайб будет больше, чем во встрече перед Пхенчханом. А вот предпочтение мы бы отдали всё-таки российской команде.



Состав заметно крепче, чем на прошлом этапе, плюс тренерский штаб наверняка хорошо понимает возможности канадцев. Да и домашние стены вынуждают играть только на победу, мотивация серьёзная. Мы бы проверили победу сборной России. Коэффициент превышает двойку.

Россия — Канада: прогноз и ставка на матч Кубка Первого канала 15 декабря 2021 года

Прошлый этап в Хельсинки сборная России провела не лучшим образом. Но сейчас ставка сделана на опыт. Теперь в составе Шипачёв, Гусев, Толчинский и другие. У россиян вопросы вызывает разве что вратарская линия. В остальном, пожалуй, преимущество по уровню исполнителей очевидно. Ждём зрелищный хоккей и играем победу хозяев. Во-первых, нужно исправляться за Финляндию. Во-вторых, домашние трибуны — серьёзный козырь.



Ставка: победа сборной России за 2.01.

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