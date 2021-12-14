«Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Доменико Тедеско не чувствует давления. Школа «Спартака»!

15 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «РБ Лейпциг» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Аугсбурга» оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «РБ Лейпциг» 15 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Аугсбург» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча чемпионата Германии «Аугсбург» — «РБ Лейпциг» (15.12.2021)

Накануне состоялась жеребьёвка плей-офф еврокубков. До первых матчей ещё далеко, потому сконцентрируемся на внутренних первенствах. В 16-м туре чемпионата Германии 15 декабря сразятся «Аугсбург» и «РБ Лейпциг». Встреча пройдёт на стадионе «ВВК Арена». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

Команда из Аугсбурга неуверенно стартовала, играет нестабильно. Хотя в последних четырёх турах добавила в результативности и поднялась на 16-ю строчку. Сначала неожиданно одержала победу над «Баварией» (2:1), затем сыграла вничью с «Гертой» (1:1), уступила «Бохуму» (2:3), а на днях обыграла «Кёльн» (2:0).



При этом «Аугсбург» всё также действует вторым номером и надеется на ошибки соперников. «Баварию» удалось одолеть именно таким образом. Весь матч сидел в обороне и идеально воспользовался двумя выпавшими шансами. С соперниками попроще раскрывается и наносит достаточное количество ударов.



Маркус Вайнцирль, возглавивший «фуггеров» в нынешнем сезоне, наверняка ещё не раз придумает что-нибудь подобное. Воспитанник мюнхенской «Баварии» понемногу адаптируется. Уже четвёртый матч кряду в немецкой Бундеслиге без забитого гола его подопечные с поля не уходят.

«РБ Лейпциг» совсем недавно подписал контракт с Доменико Тедеско, который в «Шальке» добыл серебро в первом же сезоне. Да и со «Спартаком» был хорош. Вера в Джесси Марша пошатнулась, ведь исчезла надёжность в обороне, которую нашёл Юлиан Нагельсман. От нового наставника, разумеется, ждут большего.



Однако на это необходимо время. В московском «Спартаке» Тедеско удалось добыть серебро лишь на второй год. А уровень немецкой Бундеслиги на порядок выше. Возможно, немцу удастся наладить дела в «Лейпциге», но насколько он задержится в Германии — вопрос открытый.



Впрочем, уже в первом матче с «Боруссией» Мёнхенгладбах (4:1) был добыт результат. Конечно, оппонент попался очень удобный — мёнхенгладбахцы испытывают огромные трудности в построении игры на протяжении всего сезона. Однако первая победа добыта. Причём разгромная.

Сам Тедеско находится под давлением со стороны фанатов, поскольку в Германии многие недолюбливают «РБ Лейпциг» за отсутствие истории и традиций. Впрочем, едкими шутками специалиста не проймёшь, ведь работа в «Спартаке» готовит и не к такому!



У «Лейпцига» высококлассная группа атаки, отсюда много голов. Особенно ярко выступает Кристофер Нкунку. Семь забитых мячей в Лиге чемпионов и семь — за 15 матчей чемпионата Германии. Плюс полузащитник отдал семь голевых передач во всех соревнованиях. Сейчас он лидер.



Если бы не трудности в обороне, которые испытывает «Лейпциг», можно было бы взять Ф2 (-1). К нападению претензий нет. Всё же в соперниках нестабильный аутсайдер. Только вот забивают «фуггеры» четвёртую игру кряду, а Тедеско только пришёл и ещё будет искать свой футбол. Пока же возьмём «обе забьют» за 1.76.



Маркус Вайнцирль тоже не лыком шит. Он не хуже Тедеско понимает, с кем можно играть без опаски, а кого лучше остерегаться. Нас наверняка ждёт идентичный сценарий матча с «Баварией», в котором «Аугсбург» сыграет на контратаках. Наверняка разок-другой отправит мяч в сетку.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «РБ Лейпциг» 15 декабря 2021 года

Доменико Тедеско внушает доверие после успехов с «Шальке» и «Спартаком». Однако теперь задача сложнее. Амбиции у «Лейпцига» серьёзные, а проблем в нынешнем сезоне много. «Аугсбург», который забивает четвёртый матч кряду в чемпионате Германии, этим наверняка воспользуется.



Ставка: обе забьют за 1.76.