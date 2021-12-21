СКА — ЦСКА. Сергей Фёдоров заберёт у Валерия Брагина третье дерби подряд

22 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.62, успех ЦСКА тоже оценён экспертами в 2.62.

Где смотреть матч СКА — ЦСКА?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — ЦСКА 22 декабря 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ СКА — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.13, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.87. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.95.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — ЦСКА Москва (22.12.2021)

Из-за коронавируса НХЛ решила взять небольшую паузу. Впрочем, хоккея пока хватает. Скоро стартует молодёжный чемпионат мира. Продолжает радовать и Континентальная хоккейная лига. 22 декабря состоится армейское дерби СКА — ЦСКА, оно пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Чуть больше месяца прошло с предыдущей очной встречи. Теперь нас снова ждёт накал страстей. СКА перед перерывом на Кубок Первого канала проиграл московскому «Динамо» (1:2 Б), хотя до этого было пять побед подряд. После возвращения одолел «Спартак» (4:2). Многие подопечные Валерия Брагина выступали, а потому оставались в тонусе.



Благодаря этой победе петербуржцы заняли первую позицию в Западной конференции. И это не может не радовать болельщиков, ведь ещё совсем недавно была антирекордная серия поражений, тогда шли на пятом месте. А сейчас тренерский штаб вернул лидирующие позиции, за что надо отдать должное ему и хоккеистам.



ЦСКА перед перерывом проиграл два раза подряд — «Торпедо» (2:5) и «Локомотиву» (2:3 ОТ). Зато после разобрался в гостях с «Йокеритом» (3:1). А ведь ни Иван Федотов, ни Михаил Григоренко, которые участвовали в играх за сборную России, не сыграли в Финляндии. На последнем рубеже здорово действовал Адам Рейдеборн, в атаке проявил себя Сергей Плотников.

Удивительно, но теперь ЦСКА отстаёт от СКА всего на один балл. Несомненно, вмешается в борьбу московское «Динамо». Однако близкое расположение соперников в таблице придаёт дерби дополнительный градус. При этом в личных встречах на своём льду петербуржцы не блещут. Выиграли два раза за пять прошлых попыток. Мало.



К тому же у подопечных Валерия Брагина в нынешнем сезоне в родных стенах не лучшие показатели. Добыли всего четыре победы за 10 последних встреч. Московские армейцы, в свою очередь, на выезде выиграли семь раз за аналогичный период. Да и в целом столичный клуб после неуверенного старта увеличил обороты.

Конечно, говорить о явном фаворите мы бы не стали. Команды чередуют победы и поражения в личных встречах. С травмированными вполне можно справиться. Петербуржцы, вероятно, смогут заметить Лехтонена и Токранова. Москвичи должны обойтись без Попова, Слепышева и Юртайкина. И всё же мы бы проверили «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 1.92.



Статистика личных встреч не против, а с голами тоже особых проблем быть не должно. Меньше трёх шайб на двоих соперники забросили лишь раз. Больше забросить получалось в пяти из шести последних игр. Иногда соперники во время противостояний выходили за пределы основного времени, ничья тут вполне вероятна. На наш взгляд, гости вполне могут как минимум набрать очки и в этот раз.

СКА — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 22 декабря 2021 года

СКА хорошо идёт по сезону, ЦСКА тоже прибавил. Однако подопечные Сергея Фёдорова в дерби чувствуют себя чуть лучше, одержали две победы из двух над командой Валерия Брагина в этом сезоне. На выезде будет труднее, однако красно-синие неплохо играют в гостях. Конечно, петербуржцы дома постараются показать, кто главный. И всё же пока москвичи смотрятся интереснее.



Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.92.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч СКА — ЦСКА.

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