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«Динамо» — «Автомобилист», 23 декабря 2021, прогноз и ставка на матч КХЛ, где смотреть онлайн, прямая трансляция

«Динамо» — «Автомобилист». Алексей Кудашов выгонит уральцев из зоны плей-офф
Данил Моисеев
«Динамо» — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ
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В последних трёх очных встречах «Динамо» забросило 19 шайб.

23 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.81, а успех «Автомобилиста» оценён экспертами в 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Автомобилист» 23 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» Москва — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.33. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.79.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Автомобилист» Екатеринбург (23.12.2021)

КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2021, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
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Кубок Первого канала позади, Континентальная хоккейная лига вернулась. На 23 декабря запланировано восемь встреч. Выбрать есть из чего. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию московского «Динамо» и «Автомобилиста», которое пройдёт на льду «ВТБ-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

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«Динамо» сейчас находится среди лидеров Западной конференции, в активе 55 баллов за 40 встреч. Отставание от лидирующего СКА минимальное, а в спину дышит ЦСКА. Положение неустойчивое, но приятное. Хотя последние четыре игры прошли не так, как хотелось бы. Три поражения.

Впрочем, всякий раз было это за пределами основного времени. Сперва бело-голубые уступили ЦСКА (2:3 ОТ) и «Адмиралу» (1:2 Б). В гостях обыграли СКА (2:1 Б). Однако после перерыва не смогли выстоять с «Сочи» (2:3 ОТ). Любопытно, что четыре шайбы из пяти были заброшены ещё в первом периоде. Южане в последнее время хороши.

«Автомобилист» располагается лишь на восьмой позиции в Восточной конференции, набрал 39 баллов за те же 40 встреч. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет 24 очка, хотя при нынешнем положении главное — это удержаться в зоне плей-офф. В спину дышит «Нефтехимик» (37). При этом уральцы по-прежнему проигрывают.

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После ухода Билла Питерса до сих пор показывают не самый лучший хоккей. В шести матчах под руководством Николая Заварухина было одержано три победы при трёх поражениях. Перед самым перерывом натерпелись от «Спартака» (2:5), а после — получили от «Барыса» (0:2). Неприятно.

«Динамо» это только на руку. Соперник сейчас слабее, проигрывает чаще, менее стабилен. И в личных встречах бело-голубые чувствуют себя хорошо. Последние пять очных противостояний остались за ними. На своём льду выиграли три раза подряд. Отметим, что в последних трёх матчах накидали уральцам сразу 19 шайб. Ничего себе!

Поэтому мы бы остановились на победе хозяев. Коэффициент нормальный, 1.81. Также можно ещё попробовать взять тотал больше 5 шайб. Забрасывают хозяева много — 132 шайбы уже оформили. Екатеринбуржцы по-прежнему пропускают регулярно (уже 108 раз), сами тоже забивают исправно (116 голов). Скучать зрителям не придётся.

Травмированные есть, но ничего непоправимого. Бело-голубые не досчитаются четверых хоккеистов, у «Авто» отсутствуют двое. Вадим Шипачёв молчит уже третью игру подряд в КХЛ, пора просыпаться. «Автомобилисту» смена тренера не приносит желаемого результата, а подопечные Алексея Кудашова, наоборот, полны сил, в целом в нынешнем сезоне идут хорошо.

«Динамо» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 23 декабря 2021 года

Бело-голубые немного сбавили обороты, четыре игры подряд закончились за пределами основного времени. Пора исправляться. С учётом формы соперника и превосходства в личных встречах мы бы взяли победу хозяев. Алексей Кудашов в матче с «Сочи» наверняка успел переключиться с Евротура на КХЛ. Ждём победу бело-голубых.

Ставка 1: победа «Динамо» за 1.81.

Ставка 2: тотал больше 5 шайб за 1.83.

Прогноз на матч «Авангард» — «Металлург».

Прогноз на матч «Витязь» — «Сочи».

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