«Атлетик» — «Реал», «Ливерпуль» — «Лестер» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год стремительно движется к концу, до Нового года всего несколько дней. Но спорт не затихает: играют в европейских футбольных чемпионатах, в хоккее и вовсе разгар сезона. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 22 декабря.

На что ставить в футболе 22 декабря

Европейский футбольный мид-уик продолжается. В Англии сыграют ещё 3 четвертьфинала Кубка лиги. Посмотреть будет на что, например, «Ливерпуль» сыграет с «Лестером». Главная интрига – станет ли Юрген Клопп бороться за трофей или решит разгрузить своей команде и без этого турнира плотный календарь? Здесь и лондонское дерби «Тоттенхэма» с «Вест Хэмом», а «Брентфорд» примет «Челси». Будет интересно!

В Испании «Реал» без 6 заражённых коронавирусом игроков едет в гости к «Атлетику». Выезд в Бильбао всегда один из самых сложных, но команда Анчелотти в этом сезоне очень хороша в гостях. «Атлетико» Диего Симеоне в кризисе, но постарается оттолкнуться от дна в выездном матче с «Гранадой».

В Италии «Интер» примет «Торино», а «Милан» на выезде сыграет с «Эмполи». «Рома» сразится с «Сампдорией», а «Наполи» — со «Специей».

Во Франции «Монако» и Александру Головину предстоит непростой матч с «Ренном». Кроме того, «ПСЖ» сыграет с «Лорьяном» на выезде, а «Марсель» сразится с «Реймсом».

На что ставить в хоккее 22 декабря

В КХЛ на сегодня запланированы 5 игр. «Амур» примет «Нефтехимик», «Витязь» сразится с рижским «Динамо», а «Йокерит» — с минским. Ну а дальше армейское дерби СКА – ЦСКА и матч «Спартака» с «Салаватом Юлаевым». А вот НХЛ из-за эпидемии коронавируса и кучи заражённых игроков приостановила сезон до католического Рождества.

На что ещё ставить 22 декабря

В баскетбольной Евролиге набравший ход УНИКС сыграет на выезде с «Барселоной». Соперник очень грозный, но испытывает сейчас кадровые проблемы. В Еврокубке «Локомотив-Кубань», уволивший Евгения Пашутина, сыграет с одним из фаворитов розыгрыша – «Партизаном», который тренирует сам Желько Обрадович.

В мужской волейбольной Суперлиге сыграют отложенный матч 1-го тура: «Факел» примет «Самотлор». Два матча в женской Лиге чемпионов проведут российские клубы. Казанское «Динамо-Ак Барс» принимает болгарскую «Марицу», а калининградский «Локомотив» сыграет на выезде с польским «Жешувом».