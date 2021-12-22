«Авангард» — «Металлург». Боб Хартли разозлит лидера КХЛ

23 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.66.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 23 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.83.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Металлург» Магнитогорск (23.12.2021)

Континентальная хоккейная лига вернулась после перерыва на Кубок Первого канала. На 23 декабря запланировано сразу восемь встреч. Отдельное внимание уделим битве омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга», которая пройдёт на льду «Арены-Балашиха». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Авангард» идёт лишь пятым на Востоке, набрав 48 очков в 40 встречах. Отставание от «Металлурга» составляет 15 очков. Хотя последние пять игр команда Боба Хартли провела не так плохо. До перерыва чередовала победы и поражения. Дома обыграла рижское «Динамо» (4:1), на выезде — «Северсталь» (3:2). Однако уступила в гостях «Локомотиву» (2:3) и «Металлургу» (2:3).



Благо сразу после паузы одержала волевую победу на своём льду над нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ). Арсений Грицюк отличился в овертайме. Молодой хоккеист, к слову, участвовал в домашнем этапе Евротура и даже забросил одну шайбу. А сразу после возвращения принёс два очка клубу. Похвально.



Зато «Металлург» по-прежнему лидирует на Востоке, набрав 63 очка в 40 играх. При этом возглавляет и сводную таблицу КХЛ. У ближайшего преследователя — «Трактора» — 59 баллов при двух лишних матчах. Ещё до перерыва магнитогорцы успели исправиться за домашние 1:5 со СКА, обыграв как раз «Авангард» (3:2) на своём льду.

После перерыва удалось закрепить результат победой над «Северсталью» (4:3 ОТ). Тоже дома. В овертайме отличился Максим Карпов, который был крайне полезен на старте сезона, а потом немного сдал. Хотя всё же стоит отметить, что вторая половина основного времени осталась за гостями. Они начали с 0:3, не опустили рук и дотянули до овертайма.

Впереди снова «Авангард». Только уже на выезде. И здесь всё не так радужно для подопечных Ильи Воробьева. Во-первых, «ястребы» дома выиграли четыре очные встречи из пяти последних. Во-вторых, в этом сезоне у них всего три поражения на своём льду в 10 последних играх. В отличие от «Магнитки», которая на выезде потерпела пять за аналогичный период.



Несомненно, «Металлург» по праву лидирует в КХЛ. И всё же хватку ослабил. Особенно на выезде. Как видно, «Авангард» в более выгодном положении, да и мотивация взять реванш за неприятное поражение перед перерывом, разумеется, есть. Так что попробуем сыграть победу омичей. Вариант попроще — нулевая фора на хозяев за 1.78.



При желании можно было бы добавить тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.72. Тоже вполне играбельный вариант. Соперники в 10 предыдущих очных встречах лишь три раза забрасывали меньше четырёх шайб. Так ещё и по сезону забивают прилично. «Авангард» отличился 114 раз (против 142 у магнитогорцев). Очень впечатляет.

«Авангард» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 23 декабря 2021 года

«Авангард» дома выступает увереннее. Причём как в очных битвах, так и в нынешнем сезоне в целом. «Металлург» — по-прежнему серьёзный соперник, лидер КХЛ. Однако после удивительной первой части регулярки немного ослабил хватку, особенно много поражений стало на выезде. Думается, омичи сумеют взять реванш за недавнюю неудачу.



Ставка: победа «Авангарда» за 2.30.

Прогноз на матч «Авангард» — «Металлург».

Прогноз на матч «Куньлунь» — «Торпедо».