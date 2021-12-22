«Ман Сити», «Бавария», «Ливерпуль»: в фаворитах Лиги чемпионов одни и те же лица

На прошлой неделе состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов. Не без скандала, со второй попытки, но 16 лучших клубов Европы всё же узнали, кто с кем встретится в 1/8 финала. Ну а букмекеры обновили свои коэффициенты на победителя турнира. Давайте разбираться.

В Гвардиолу по-прежнему верят

«Манчестер Сити» во главе с Пепом Гвардиолой уже очень давно мечтает о победе в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне «горожане» подошли очень близко к мечте, но в финале на их пути встал «Челси» Томаса Тухеля. Был ли это лучший шанс Гвардиолы или же неудача только раззадорила «Сити», скоро узнаем. Пока же букмекеры считают англичан главными фаворитами турнира. Поставить на «Ман Сити» можно с коэффициентом 3.70. В 1/8 финала проблем не должно возникнуть, в соперниках «Спортинг». Шансы португальцев пройти «Сити» оценили коэффициентом 10.5 (а на англичан дают 1.05), ну а на победу лиссабонского клуба в Лиге чемпионов можно поставить за 300.00. В общем, интриги здесь практически нет.

Нагельсман готов побеждать

«Бавария» достаточно долго привыкала к требованиям Юлиана Нагельсмана, но сейчас всё пришло в норму. В чемпионате задел создан, можно задуматься и о больших свершениях, благо ресурс немецкого гранда это позволяет. Поставить на победу баварцев в Лиге чемпионов можно с коэффициентом 4.70. Ну и в 1/8 финала должен быть развесёлый футбол в противостоянии с «Зальцбургом». Шансов у австрийцев нет: коэффициент 12.00 на проход в четвертьфинал и 400.00 на итоговый триумф. Это самый высокий коэффициент среди всех 16 участников.

Клопп в деле. Но ему будет сложнее уже со старта

На «Ливерпуль» предлагают коэффициент 6.00. Но команде Юргена Клоппа будет непросто уже в 1/8 финала, где в соперники ей достался «Интер». В принципе, мерсисайдцы в группе дважды обыграли «Милан», который примерно такого же уровня. Но плей-офф есть плей-офф.



Прямо сейчас на то, что «Ливерпуль» пройдёт в 1/4 финала, можно поставить с коэффициентом 1.32. На «Интер» ставки принимают с коэффициентом 3.40. Ну а вероятность победы миланцев в Лиге чемпионов оценили котировкой 37.00.

«ПСЖ» жаждет победы. Но «Реал» может поставить шлагбаум

На «ПСЖ» можно поставить за 11.00. Казалось бы, со своим подбором футболистов французский клуб должен быть на вершине рейтингов. Но пока игра «ПСЖ» не поражает воображение. Лионель Месси забивает, однако это не тот аргентинец, которого мы привыкли видеть в «Барселоне». Баланс между атакой и обороной Маурисио Почеттино тоже пока на 100% найти не смог. А ещё в соперники по 1/8 финала жребий определил для парижан мадридский «Реал». Едва ли не самую эффективную команду Европы в этом сезоне. И на победу коллектива Карло Анчелотти коэффициент не сильно выше – 15.00. Ну а на выход в четвертьфинал котировки и вовсе почти равные: 1.73 на французов, 2.10 – на испанцев.

Последите за «Аяксом»

Из остальных команд обращает на себя внимание коэффициент 13.00 на «Аякс». Амстердамский клуб катком прошёлся пусть и не по самой сильной группе, но всё-таки там были дортмундская «Боруссия», «Спортинг» и «Бешикташ». Кроме того, нидерландцам немного повезло со жребием. «Бенфику» вполне можно проходить. По крайней мере, на успех португальцев в Лиге чемпионов предлагают коэффициент 150.00.

За 15.00 можно сделать ставку на «МЮ» Ральфа Рангника. И это ровно в 2 раза ниже, чем котировка на соперника манкунианцев – «Атлетико». У Симеоне огромный опыт борьбы в плей-офф, но сезон складывается для «матрасников» через пень-колоду, так что 30.00 – адекватная цифра.



На «Ювентус» можно поставить с коэффициентом 22.00, а на его соперника — «Вильярреал» — за 200.00. Против команды Унаи Эмери играют её слабые выступления в Примере, но и «Юве» далеко не так хорош в этом сезоне.



Ну и напоследок действующий чемпион – «Челси». На команду Томаса Тухеля дают 8.00, а на «Лилль», с которым лондонцы сыграют в 1/8 финала, котировка 200.00. Конечно, французов «Челси», скорее всего, пройдёт. А вот в повторение прошлогоднего успеха почему-то верится с трудом. К манере команды Тухеля уже привыкли, да и оборона у лондонцев далеко не так хороша в последнее время. А тут ещё и биться за чемпионство в АПЛ надо. Впрочем, в прошлом году в Тухеля тоже не верили, а он удивил всех. Может быть, и в этом сезоне что-то придумает?