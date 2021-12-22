«Ак Барс» — «Барыс». Казахстанцы заставят Дмитрия Квартальнова нервничать

23 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Барыс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.49, а успех «Барыса» оценён экспертами в 5.45.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Барыс» 23 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Барыс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.90. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.83.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Барыс» Нур-Султан (23.12.2021)

Коронавирус отступать не собирается. В чемпионате Англии по футболу повально переносят матчи, НХЛ в качестве меры предосторожности даже взяла небольшую передышку. Континентальную хоккейную лигу подобные ограничения пока не затронули. В четверг, 23 декабря, пройдут сразу восемь встреч регулярного чемпионата.

Среди прочих выяснять отношения будут казанский «Ак Барс» и казахстанский «Барыс». «Кошачье дерби» снова пройдёт в Казани. Последний раз соперники встречались шестого декабря. Тогда казахстанцы победили в основное время со счётом 2:1. До 59-й минуты вели в две шайбы, пропустили, но дотерпели до сирены.



Подопечные Дмитрия Квартальнова после этого успели провести три матча на своём льду. Разгромили «Нефтехимик» (5:2) и потерпели обидное поражение от «Салавата Юлаева» (2:4). Уфимцы не дали отыграться в концовке. А после перерыва на Кубок Первого канала в Казани досталось «Трактору» (5:1).



Сейчас казанцы замыкают четвёрку лучших Восточной конференции. Отрыв от ближайшего преследователя составляет пять очков, однако до лидирующего «Металлурга» не хватает в два раза больше. При этом форма далеко не самая лучшая. Начиная с 20-х чисел ноября, они чередуют победы и поражения. Стабильности не хватает.

Команда Юрия Михайлиса, напротив, в последний месяц сильно добавила. В период с 20 ноября по 21 декабря, а это 11 матчей, было одержано восемь побед. Очень хорошо. Даже получилось вернуться в зону плей-офф. Хотя положение не такое устойчивое, как хотелось бы. Отрыв от идущего на 10-й строчке «Амура» составляет три очка.



Конечно, казанцы довольно неплохо выступают на своём льду при родных болельщиках. И наверняка после пяти заброшенных шайб в ворота крепкого «Трактора» будут в хорошем настроении, Однако, на наш взгляд, коэффициент 5.45 на успех гостей завышен. Можно было бы даже проверить победу «Барыса» с форой (+1.5). Коэффициент приличный — 1.94.

Казахстанцы вполне могут дать бой «Ак Барсу». В нынешнем сезоне казанский клуб редко радует разгромами. Если и выигрывает, то довольно часто с разницей в одну-две шайбы. Не больше. Гости же набрали приличный ход, перерыв на Кубок Первого канала с победного ритма не сбил. В первом матче после паузы всухую обыграли «Автомобилист» (2:0).



Игра в большинстве у подопечных Юрия Михайлиса не самая лучшая в лиге, это правда. Но далеко не худшая. А вот Дмитрию Квартальнову что-то нужно сделать с дисциплиной, по количеству набранных штрафов казанцы худшие в КХЛ. За 40 игр суммарно набежало 436 штрафных минут. Чуть больше половины из них — дома. Гости могут и наказать.



Альтернативный вариант — тотал меньше 5 шайб за коэффициент 1.77. Дело в том, что «Барыс» в последнее время заметно поправил игру в собственной зоне. В шести прошлых матчах пропустил больше двух шайб лишь два раза. Казанцы, в свою очередь, редко устраивают шоу в нынешнем сезоне. Так что слишком много шайб не ждём и в этот раз.

«Ак Барс» — «Барыс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 23 декабря 2021 года

«Ак Барс» неплохо выглядит дома, а после 5:1 с одним из лидеров КХЛ наверняка будет в хорошем настроении. Однако, на наш взгляд, на успех «Барыса» дают слишком высокий коэффициент. Казахстанцы в последних играх заметно прибавили. Плюс имеют не такой маленький процент реализации большинства, а вот у казанцев с дисциплиной проблемы. Думается, гости дадут бой.



Ставка 1: победа «Барыса» с форой (+1.5) за 1.94.



Ставка 2: тотал меньше 5 шайб за 1.77.