«Ювентус» — «Наполи». Прогноз «Фонбет»: Мората и Аллегри приблизятся к зоне Лиги чемпионов

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на стадионе «Альянц» в Турине сыграет с «Наполи». Встреча начнётся в 22:45 мск. Сделать ставку на один из центральных матчей тура итальянской Серии А можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Ювентус»

«Ювентус» с 34 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Туринцы не проигрывают в Серии A на протяжении пяти матчей: у них четыре победы и одна ничья на этом отрезке. Последний раз уступали в чемпионате ещё в ноябре — в матче с «Аталантой» (0:1). Хотя вполне могли наиграть на очки. С тех пор пропустили всего один мяч в пяти встречах. Случилось это с «Венецией» (1:1).

В какой форме «Наполи»

«Наполи» слабо завершил первый круг чемпионата Италии: всего две победы в восьми последних турах, а также две ничьих и четыре поражения. В трёх предыдущих матчах неаполитанцам удалось поразить только ворота «Милана» (1:0). А в играх с «Эмполи» и даже «Специей» они уступили с одинаковым счётом — 0:1. Здесь уже забить не удалось.

Подопечные Лучано Спаллетти подходили к 11-му туру первенства лидером. Однако после много теряли очки и в итоге опустились к 20-му туру на третье место в турнирной таблице. Сейчас в активе 39 очков. Отставание неаполитанцев от первой строчки внушительное, составляет семь баллов. При этом оторваться от ближайшего преследователя — «Аталанты» — удалось всего лишь на один.

«Ювентус» — «Наполи»: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах команд в чемпионате Италии побеждали хозяева поля. Дважды – «Ювентус», трижды – «Наполи». На своём стадионе туринцы обыгрывали неаполитанцев в трёх предыдущих матчах Серии A. Статистика в этом плане на стороне «старой синьоры».

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» 6 января 2022 года

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.90. (Сделать ставку).

Ставка на победу хозяев поля выглядит логичной с учётом последних результатов «Наполи». Неаполитанцы, которые казались стабильным лидером чемпионата Италии, сейчас находятся в кризисе. Они рискуют выпасть даже из лигочемпионской зоны. Отрыв «Наполи» от четвёртой строчки составляет всего одно очко, от пятого места – пять.

В последнем туре «Наполи» проиграл «Специи» – 17-й команде чемпионата Италии. В той встрече неаполитанцы не смогли забить, хотя нанесли 26 ударов в сторону ворот соперника. Проблемы с реализацией налицо. Забить «Ювентусу» на его поле будет ещё сложнее. Туринцы в четырёх последних матчах чемпионата пропустили всего один гол – в выездной встрече с «Венецией».

В этом сезоне Серии A только две команды позволяют наносить по своим воротам меньше ударов, чем «Ювентус». Туринцы пропустили всего 17 мячей в 19 турах, дома – лишь семь. В пользу хозяев и кадровые проблемы неаполитанцев. Из-за коронавируса матч пропустят один из главных бомбардиров команды Виктор Осимхен и полузащитник Элиф Элмас (два гола и два паса).

Под вопросом также участие в матче из-за ковида и подозрений на него нападающих Ирвина Лосано (два гола и три передачи), Андреа Петаньи, защитника Кевина Малькюи. Защитник Калиду Кулибали, пропускавший матчи в декабре из-за травмы бедра, должен принять участие в Кубке африканских наций. Из-за перебора жёлтых карточек не поможет неаполитанцам и ещё один игрок обороны Мариу Руй. Маловероятно, что с такими потерями «Наполи» сможет дать отпор «Ювентусу» на выезде.