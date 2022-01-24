Капризов против финалиста Кубка Стэнли и ЦСКА на сборах в Испании: что смотреть 24 января

Наступил 2022 год. Несмотря на наличие вакцины, коронавирус не думает отступать. Некоторые соревнования останавливают или переносят на неопределённый срок из-за нового штамма. Впрочем, пока спортивных событий хватает. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 24 января.

На что ставить в футболе 24 января

Из-за квалификации чемпионата мира — 2022 в Америке и Азии топовые европейские чемпионаты взяли небольшую паузу, вернутся только начале февраля. Так что футбола в ближайшие дни будет не очень много. Хотя самые преданные поклонники всё же смогут найти для себя что-нибудь интересное.



Отечественные болельщики наверняка успели соскучиться по Российской Премьер-Лиге. Сегодня состоится товарищеский матч ЦСКА — «Дюделанж». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск. Московские армейцы продолжают сборы в Испании, уже порадовали первыми трансферами. Пока что ряды пополнили Юсуф Языджи и Хесус Медина. Любопытно будет посмотреть.

Также сегодня пройдут две встречи 1/8 финала Кубка африканских наций. Сборная Гвинеи сыграет с Гамбией (начало — в 19:00 мск), а Камерун будет выяснять отношения с Коморскими островами (22:00 мск). Кроме того, при желании можно зацепить матч 28-го тура Чемпионшипа — второго по силе английского дивизиона.



«Блэкберн Роверс», который норовит вернуться в АПЛ после долгих лет скитаний по низшим дивизионам, встретится с «Мидлсбро». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Блэкберн» замыкает тройку лидеров, набрав 49 очков за 27 матчей. У идущего на втором месте «Борнмута» столько же. «Мидлсбро» пока отстал на семь баллов.

На что ставить в хоккее 24 января

Континентальная хоккейная лига по-прежнему пережидает коронавирусную волну. Зато есть НХЛ! Играют в североамериканской лиге преимущественно ночью, но ради такого зрелища стоит пожертвовать сном. Предлагаем обратить внимание на два матча, которые пройдут во вторник, 25 января, но рано утром.



«Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Александр Овечкин, будет принимать «Вегас Голден Найтс». Первое вбрасывание состоится в 03:00 мск. Накануне «столичные» играли дома с «Оттавой» и выиграли в овертайме благодаря голу Никласа Бекстрёма (3:2 ОТ). Ови отметился дублем в основное время.

Также стоит обратить внимание на противостояние «Миннесоты» и «Монреаля», которое начнётся в 04:00 мск. Кирилл Капризов ярко ворвался в лучшую хоккейную лигу и стремительно набирает авторитет. Нападающий завоевал сердца не только фанатов «Миннесоты». Недавно после голевой передачи от Кирилла его партнёр вышел на пресс-конференцию в футболке с надписью «Долларовый Кирилл» — это прозвище россиянина.



А в прошлом матче Капризов забросил шайбу в ворота «Чикаго» и обновил свой личный рекорд. Теперь предстоит встретиться с прошлогодним финалистом Кубка Стэнли. Правда, «Монреаль» в текущем сезоне совсем не впечатляет. За 17 прошлых матчей одержал только две победы, а потому логично замыкает сводную таблицу НХЛ. Впрочем, отличная мишень для Кирилла!

На что ставить в теннисе 24 января

Поклонники тенниса продолжают следить за Australian Open. Играют тоже преимущественно ночью и рано утром, хотя иногда матчи начинаются даже после полудня. Некоторые участники уже добрались до четвертьфинала. 25 января пройдут две встречи. Денис Шаповалов — Рафаэль Надаль и Гаэль Монфис — Маттео Берреттини. Начало — не ранее 03:00 мск.

Большинство российских спортсменов сошло с дистанции. Карен Хачанов уступил в третьем раунде Рафаэлю Надалю, а Аслан Карацев — Адриану Маннарино. Тоже в третьем раунде. Борьбу продолжает лишь Даниил Медведев. Его судьба определится сегодня, 24 января. Начало — не ранее 06:00 мск. Также сегодня можно будет посмотреть матч Тейлор Фритц — Стефанос Циципас, который стартует не ранее 11:00 мск.

На что ставить в баскетболе 24 января

Поклонники баскетбола смогут посмотреть один-единственный матч в Единой лиге ВТБ. Московский ЦСКА на арене «Мегаспорт» примет эстонский «Калев», начало — в 19:00 мск. Москвичи находятся в тройке лидеров в турнирной таблице, а вот команда из Таллина пока не дотягивает и до топ-8. Хотя есть несколько игр в запасе.

В регулярном чемпионате НБА тоже играют, но по обыкновению ночью и рано утром. 25 января в 03:00 мск начнут выяснять отношения «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс», в 04:00 мск стартует встреча «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Индиана Пэйсерс». Также в 04:00 мск начнётся матч «Оклахома-Сити Тандер» — «Чикаго Буллз». А «Юта Джаз» в гостях сыграет с «Финикс Санз». Начало — в 05:00 мск.

На что ещё ставить 24 января

На мужском чемпионате Европы добрались до третьего тура. Сегодня пройдут три встречи: Исландия — Хорватия (17:30 мск), Дания — Нидерланды (20:00 мск) и Черногория — Франция (22:30 мск). Сборная России находится во второй группе, провела четыре матча, но пока даже не в тройке лидеров. Отставание от Швеции — один балл.



Совсем недавно стартовал и чемпионат Европы по футзалу. Сегодня пройдут два матча второго тура: Италия сыграет со Словенией (19:30 мск), а Финляндия — с Казахстаном (22:30 мск). Российская команда находится в одной группе с хорватами, поляками и словаками и пока идёт первой в таблице.