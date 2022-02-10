Россия – один из фаворитов в лыжной акробатике? Да, это так!

«Ливерпуль» — «Лестер», фристайл, лыжи и другие события. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты, на дворе уже февраль! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 10 февраля.

На что ставить в футболе 10 февраля

Сегодня два интересных матча в чемпионате Англии. «Вулверхэмптон» примет «Арсенал», а «Ливерпуль» — «Лестер». «Лисы» не выигрывали с прошлого года, но их последняя победа была… как раз над «Ливерпулем», так что Юрген Клопп постарается взять реванш.

«Ливерпуль» — «Лестер»: когда начало, где покажут?

В Кубке Италии сыграют два оставшихся четвертьфинала. «Ювентус» примет «Сассуоло», а «Аталанта» встретится с «Фиорентиной». В Испании же мы узнаем второго финалиста: там сыграют «Атлетик» и «Валенсия».

Ну и очередная порция матчей на сборах. Московское «Динамо» сразится с одноклубниками из Тбилиси, а вечером проведёт ещё один матч – с «Сочи». «Локомотиву» будет противостоять шведский «Гётеборг».

На что ставить на Олимпиаде 10 февраля

На Олимпиаде в Пекине сегодня разыграют очередную медаль в лыжах: женщины побегут 10 километров классическим стилем. Очередные матчи проведут кёрлингисты: женщины — с США, а мужчины сыграют с Китаем.

Лыжи. Дмитрий Губерниев сделал прогноз на гонку с раздельным стартом у женщин на ОИ-2022.

Во фристайле пройдут соревнования команд в акробатике. И здесь, между прочим, сборная России – чемпион мира! Так что ждём медаль. Ну а Наталья Воронина попробует зацепиться за медаль на дистанции 5000 метров в коньках.

Набирает обороты хоккейный турнир. Швеция сегодня играет с Латвией, а Финляндия – со Словакией. Канада встретится с Германией, а США проэкзаменует хозяев турнира – Китай.

На что ещё ставить 10 февраля

В ночь на четверг семью матчами порадует поклонников НХЛ. «Вашингтон» играет с «Монреалем», а «Тампа» едет в гости к «Колорадо».

На теннисном турнире в Роттердаме сегодня Андрей Рублёв сыграет с корейцем Квоном. Женщины на этой неделе играют в Санкт-Петербурге.

В баскетбольной Евролиге «Зенит» едет в Берлин играть с «Альбой», а у ЦСКА матч в Тель-Авиве с «Маккаби». В Единой лиге ВТБ «Цмоки» примет «Енисей».

В мужском волейбольном Кубке ЕКВ «Зенит-Казань» и «Кузбасс» сыграют второй раз за два дня. Первую игру казанцы уверенно выиграли 3:0, посмотрим, что будет сегодня.

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