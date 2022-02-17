«Ювентус» — «Торино». Команда Алексея Миранчука останется без подарка

18 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Торино» оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Торино» 18 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Торино» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Торино» (18.02.2022)

Еврокубковые состязания вернулись и радуют матчами плей-офф, однако на внутренней арене завершены не все дела. 18 февраля в итальянской Серии А состоится встреча, которая откроет программу 26-го тура. На стадионе «Альянц» померятся силами в туринском дерби «Ювентус» и «Торино». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

«Ювентус» не проигрывает 11 матчей кряду в чемпионате Италии при четырёх ничьих с «Венецией», «Наполи», «Аталантой» (во всех случаях 1:1) и «Миланом» (0:0). Только встреча с венецианцами выходит из логики, в остальных случаях результаты вполне закономерны. С сильными коллективами не рискует играть открыто, а вот с соперниками попроще — вполне.



Благодаря такой схеме подопечные Массимилиано Аллегри поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы Серии А и имеют все шансы бороться за попадание в Лигу чемпионов. В текущем розыгрыше евротурнира пока всё в порядке, вышли в плей-офф с первой позиции, одержав пять побед в шести матчах группового этапа.



Проблемы возникли лишь с английским «Челси». В первой очной встрече добыли победу, отталкиваясь строго от обороны (1:0). Во втором противостоянии такой трюк не сработал, поэтому уступили — 0:4. Тем не менее защитная тактика работает отлично, за 25 матчей чемпионата Италии «старая синьора» пропустила 22 мяча. Меньше только у «Интера» и «Наполи».

Вопросы по результативности тоже обещают в скором времени иссякнуть. В трансферное окно чёрно-белые приобрели у «Фиорентины» Душана Влаховича, который имеет 18 голов и две голевые передачи за 23 матча Серии А. Пока он только привыкает к новой обстановке, но уже записал на свой счёт гол в дебютном матче с «Вероной» (2:0).



«Торино» не столь успешен. Располагается на 10-й строчке в таблице чемпионата Италии и не претендует на участие в еврокубковых состязаниях. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, он давно зарекомендовал себя в роли середняка. Выше подняться банально не хватает сил, но и ниже не опускается. В общем, держит свой уровень.

Тем не менее в последних трёх турах Серии А «быки» выступили крайне неудовлетворительно. Сыграли вничью с равным по силе «Сассуоло» (1:1) и потерпели поражения от скромных «Удинезе» (0:2) и «Венеции» (1:2). Результаты не совсем по игре. Практически во всех случаях владел инициативой, доминировал, но обидно пропускал, нередко под занавес.



В Кубке Италии гранатовые тоже не преуспели. Вылетели во втором раунде, потерпев поражение от не самой именитой «Сампдории» (1:2). Ситуация схожая с выступлениями в чемпионате Италии: смотрелись на порядок лучше противника, нанесли больше ударов. Владели мячом практически от свистка до свистка, а итог плачевный.



Подопечным Ивана Юрича зачастую не хватает реализации моментов. Затрата усилий вхолостую негативно влияет на настрой команды и влечёт за собой поражения, потерю очков. Зато можно похвалить защитников, благодаря которым пропускают нечасто. За 24 встречи Серии А в их сетке ворот побывало только 25 мячей, почти как у «Юве».

«Старая синьора» выглядит фаворитом туринского дерби. Она отлично выступила в последних матчах чемпионата Италии, имеет крепкую оборонительную линию и обзавелась результативным нападающим. Успехи соседей в разы хуже. Выбыли из Кубка Италии и испытывают проблемы с реализацией. Хороши только в защите. Потому возьмём П1 + ТМ 4.5 мяча за 1.81. 1:0 или 2:0 здесь вполне может быть.



К тому же у чёрно-белых через четыре дня первый матч стадии 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Вильярреалом». Тратить все ресурсы на гранатовых нецелесообразно. Поражение тоже терпеть нельзя, на хвосте висит «Аталанта», у которой всего на пару очков меньше. Минимальная победа — идеальный исход для «Юве».

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Торино» 18 февраля 2022 года

Оба коллектива надёжно оберегают свои ворота. «Ювентус» при этом умудряется бороться за путёвку в Лигу чемпионов и улучшать качество футбола. В том числе благодаря активности на трансферном рынке. «Торино» не так успешен, его приоритет — не вылететь в Серию В. Тем не менее часто проигрывает даже середнякам и аутсайдерам. Думается, хозяева одержат победу, но скромную.



Ставка: победа «Ювентуса» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.81.