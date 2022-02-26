«Спартак» — ЦСКА. Прогноз «Фонбет»: Паоло Ваноли выдержит испытание

Сегодня, 26 февраля, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» сыграет с ЦСКА. Московское дерби пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Сделать ставку на дебютный матч Паоло Ваноли в РПЛ можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Спартак»

Зимой красно-белые произвели перестановки на тренерском мостике. Промежуточное девятое место в РПЛ и отставание от лидирующего «Зенита» в 15 очков даже при выходе в 1/8 финала Лиги Европы не устроили боссов «Спартака». На смену Рую Витории пришёл Паоло Ваноли. Москвичи пока не проигрывали с итальянским специалистом.

В восьми контрольных матчах на сборах в ОАЭ и Турции у команды четыре победы и четыре ничьих. Обыграны были «Шахтёр» из Караганды (3:1), «Нефтехимик» (3:0), «Урал» (3:1) и «Лива» из ОАЭ (5:1). Ничейными результатами завершились встречи с «Джохором» из Малайзии (1:1), братиславским «Слованом» (2:2), «Ригой» (0:0) и «Пюником» (1:1).

Состав команды за несколько месяцев заметно изменился. На место в основе претендуют сразу семь новобранцев: вратарь Илья Свинов, защитники Леон Классен и Никита Чернов, опорный полузащитник Кристофер Мартинс, полузащитники Данил Пруцев, Даниил Хлусевич, а также нападающий Шамар Николсон.

Покинули «Спартак» защитник Илья Гапонов, полузащитники Йоррит Хендрикс и Александр Ломовицкий, нападающие Эсекьель Понсе и Георгий Мелкадзе, на должности технического координатора и тренера перешли Артём Ребров и Андрей Ещенко соответственно.

В первой части сезона «Спартак» пропускал достаточно много – 26 мячей в 18 турах РПЛ. Больше всех из представителей верхней части турнирной таблицы. Пять поражений из семи были в один мяч. Чаще всего пропускал с 16-й по 30-ю минуту (семь), а забивал – с 76-й по 90-ю (пять). Лучший игрок по системе «гол+пас» – нападающий Александр Соболев, у которого 6 (4+2) очков.

В какой форме ЦСКА

Алексей Березуцкий получил зимой четырёх новых футболистов. Двоих из них, а именно полузащитников Хесуса Медину и Юсуфа Языджи, он уже успел вписать в состав. Оба будут отвечать за фланги атаки, периодически смещаясь на позицию «ложной девятки».

Только предстоит понять, как правильно использовать нападающего Хорхе Карраскаля и опорного полузащитника Жан-Филиппа Гбамена. Колумбиец умудрился заработать удаление через полчаса после выхода на поле в стартовом матче за армейцев, ивуариец только присоединился к команде и провёл лишь несколько тренировок.

Из потерь: защитники Виктор Васин и Седрик Гогуа, полузащитники Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Эмиль Бохинен и нападающий Фёдор Чалов. В обновлённом составе красно-синие проиграли «Дюделанжу» (0:1), добились побед во встречах с «Виборгом» (3:2), «Норшелланном» (1:0), «Люнгбю» (3:2) и «Мурсией» (3:0).

Также свели к ничьей матч с «Рубином» (1:1). В битве с казанцами была последняя репетиция ближайшего дерби, однако состав предсказать сложно, потому что с «Рубином» не играли Марио Фернандес и Бруно Фукс, считавшиеся железными игроками основы. Тренерский штаб сообщал об их недостаточных физический кондициях.

ЦСКА на девять очков опережает «Спартак» и идёт в еврокубковой четвёрке. Команда меньше всех пропускает в РПЛ (16 голов в 18 турах). Четыре поражения из шести были с разницей в один мяч. Если точные удары соперников равномерно распределены по всем игровым отрезкам, то 14 голов из 21 забиты во вторых таймах.

Лучший бомбардир команды в первой части сезона – Антон Заболотный, у которого пять голов (один с пенальти) в 16 матчах. Ещё один полезный игрок атаки — Чидера Эджуке. На счету футболиста сборной Нигерии четыре гола и три голевые передачи за 18 туров чемпионата России.

«Спартак» — ЦСКА: кадровые потери

Красно-белые не смогут рассчитывать на защитника Максимилиано Кофрие, получившего красную карточку в последнем матче чемпионата с «Сочи» (0:3). Все сборы в оборону наигрывался Руслан Литвинов, который при Руе Витории действовал в центре поля. Два других защитника, Павел Маслов и Илья Кутепов, не успели восстановиться после травм.

«Спартак» — ЦСКА: статистика личных встреч

В 10 последних матчах команд в РПЛ у «Спартака» четыре победы, одна ничья и пять поражений. На своём поле красно-белые играют увереннее, имея серию из четырёх побед подряд с учётом встречи на Кубок России в марте 2020 года.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 26 февраля 2022 года

Ставка: «Спартак» не проиграет и общий тотал больше 1.5 мяча за 1.93. (Сделать ставку).

«Спартак» не победил ни в одном московском дерби в текущем сезоне. При Руе Витории потерпел поражение от ЦСКА (0:1), а также спасал ничьи с «Локомотивом» (1:1) и «Динамо» (2:2). Однако новый главный тренер красно-белых Паоло Ваноли заявил, что постарается повторить путь своего предшественника-соотечественника Массимо Карреры.

Напомним, итальянец, приведший «Спартак» к чемпионству в сезоне-2016/2017, в своём первом дерби с ЦСКА добился победы со счётом 3:1. С другой стороны, перед Ваноли стоит довольно непростая задача — возобновить сезон после зимнего перерыва сразу главным матчем. Следить за Паоло будут внимательно, поскольку мало кто понимает, что специалист из себя представляет.

У Ваноли серия из восьми матчей без поражений в новом клубе. Подопечным не удалось отличиться только в одной встрече, зато в двух предыдущих были забиты шесть голов. Хотя понятно, что делать серьёзные выводы из результатов товарищеских игр на сборах не стоит. Единственное большое преимущество — новички успели сыграться.

Успел сыграться с партнёрами и форвард из Ямайки Николсон, также по-прежнему опасен в чужой штрафной Александр Соболев. Кадровые изменения пошли красно-белым на пользу, что должно проявиться уже в субботу. На наш взгляд, хозяева точно не проиграют, но вполне могут пропустить. Не исключено, что счёт будет 1:1 или 2:1 в их пользу.