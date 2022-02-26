«Калгари» — «Миннесота». Кирилл Капризов возьмёт тайм-аут

27 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флеймз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 06:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Флеймз» в основное время можно с коэффициентом 2.11, а успех «Уайлд» идёт за 2.85. На ничью по итогам трёх периодов предлагают поставить за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Калгари Флеймз» — «Миннесота Уайлд» 27 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Калгари Флеймз» — «Миннесота Уайлд» 27 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.03. Гол в первые 10 минут оценён аналитиками коэффициентом 1.69, вероятность серии буллитов — в 8.80. Если забьёт Кирилл Капризов, сыграет коэффициент 2.10.

«Калгари» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (27.02.2022)

Совсем немного осталось до старта розыгрыша Кубка Гагарина, а пока наблюдаем за Национальной хоккейной лигой. На 27 февраля запланированы сразу 10 матчей. Интересных вывесок достаточно, но отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Калгари» и «Миннесоты». Оно пройдёт на льду «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари. Начало — в 06:00 мск.

«Калгари Флеймз» занимает третью строчку в Западной конференции, обогнав «Миннесоту Уайлд» на один балл. У соперников 66 и 65 очков за 50 и 49 матчей соответственно. Отставание от лидирующего «Колорадо» весомое, составляет 12 и 13 баллов. Хотя больше интересно то, как «Флеймз» смогли так подняться по турнирной таблице.

За 11 прошлых матчей у команды случилось лишь одно поражение. Накануне крупно уступили «Ванкуверу» (1:7). Зато до этого одержали 10 побед подряд! Результат действительно впечатляет. Голкипер Якоб Маркстрём — лучший в лиге по числу сухих матчей (восемь). У ближайших преследователей лишь по четыре «сухаря». Во многом благодаря его игре у команды сейчас всё хорошо.

У «Миннесоты» статистика чуть хуже. В последних пяти встречах была добыта лишь одна победа над «Эдмонтоном» (7:3). Накануне команда проиграла «Торонто» (1:3), единственный гол на счету Фредерика Годро. Лучший бомбардир команды — Кирилл Капризов — не отметился результативными действиями, всего у него 62 балла за 48 матчей. У Джонни Годро из «Калгари», например, 64 балла за 50 игр. Хотя Кириллу вполне по силам его обойти в гонке бомбардиров.

Однако «Уайлд» начало штормить, на этом отрезке явно не везёт, в то время как предстоящий оппонент штамповал победы. В личных встречах в Калгари «Миннесота» тоже не блещет, выиграла две из пяти последних. Конечно, в целом соперники не могут определить, кто сильнее. И всё же небольшое преимущество у хозяев есть.

В то же время скучно не бывает. В трёх из пяти очных игр тотал перевалил за пять шайб. На наш взгляд, команды вполне могут устроить голевой матч снова. Тем более травмированных почти нет, лишь у гостей не сыграет Мэтт Дамба. Другие лидеры в строю, и это очень хорошо. Единственное — «Миннесота» имеет некоторые проблемы во вратарской линии, она проигрывает оппоненту в этом.

Пропустила уже 150 шайб (против 121). Зато в атаке гости превосходят — 187 заброшенных (против 170). Цифры неплохие, но у гостей явно проседает оборона. Четыре поражения в пяти прошлых играх в текущем сезоне НХЛ — тому доказательство. Однако сейчас мы бы остановились на итоговой победе «Калгари» за 1.73. Дома команда имеет 10 побед кряду, а у гостей — четыре поражения в пяти выездах.

Хотя вряд ли игра будет лёгкой для хозяев. «Миннесота» не захочет просто так отдавать баллы, которые ей тоже сейчас нужны. Вполне вероятно, что матч закончится с преимуществом в одну шайбу. Команды забрасывают исправно, так ещё бомбардиры в строю. Можно даже рассмотреть тотал больше 5.5 шайбы за 1.82. Вполне рабочий коэффициент. Думается, борьба на льду будет нешуточная, ведь команды борются третье место в конференции.

«Калгари» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 27 февраля 2022 года

«Калгари» в этом сезоне впечатляет, вратарская линия клуба — тоже. «Миннесота» второй сезон подряд играет на хорошем уровне, но немного сбавила обороты в последних играх. С другой стороны, основные бомбардиры и снайперы у обеих команд в строю, стоит ждать голевой матч. Однако хозяева дома играют уверенно, а вот гости не очень хорошо проводят последние выезды. Остановимся на итоговой победе хозяев.

Ставка: итоговая победа «Калгари» за 1.73.