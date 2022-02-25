«ПСЖ» — «Сент-Этьен». Лионель Месси доиграется

26 февраля состоится матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Сент-Этьен». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех «Сент-Этьена» оценен экспертами в 15.75. Ставки на ничью принимаются за 8.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Сент-Этьен» 26 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Сент-Этьен» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.18. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.90. Если не забьют — тоже 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97. Индивидуальный тотал парижан больше 1.5 мяча оценён в 1.20.

Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Сент-Этьен» (26.02.2022)

Еврокубковые состязания уже вовсю гремят, однако про внутреннюю арену тоже не стоит забывать. 26 февраля в 26-м туре чемпионата Франции на стадионе «Парк де Пренс» в Париже «ПСЖ» примет «Сент-Этьен». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный арбитр — Пьер Гайуст.

После четырёх побед кряду в чемпионате Франции над «Брестом» (2:0), «Реймсом» (4:0), «Лиллем» (5:1) и «Ренном» (1:0), парижане потерпели поражение от «Нанта» (1:3). Несмотря на превосходство по ударам и владению мячом, смотрелись хуже противника. Свои моменты транжирили, а с контратаками «канареек» не справились.



Состав на противостояние был подобран отлично. Основной атакующий костяк состоял из Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара. С горем пополам аргентинец и бразилец соорудили гол, но могли забивать намного больше. Замены тоже не сильно помогли. Анхель Ди Мария и Мауро Икарди появились на поле под самый занавес и просто не успели ничего придумать.



К персоне Маурисио Почеттино возникают вопросы. В первом матче 1/8 финала его подопечные добыли победу над «Реалом» (1:0), но история та же. Имели кучу возможностей, чтобы поразить ворота мадридцев, а в итоге с трудом затолкал мяч в сетку Килиан Мбаппе на 94-й минуте. Причём забил благодаря индивидуальному мастерству, а не командному взаимодействию.

Понятное дело — обладая огромными ресурсами, аргентинский тренер хочет поставить позиционный футбол. Однако с результативностью постоянно возникают проблемы. Так «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции в 1/8 финала от «Ниццы» (0:0, по серии пенальти 7:8). Опять владел инициативой, давил, но в результате проиграл. Ультрас клуба остались крайне недовольны и устроили забастовку.



«Сент-Этьен» может воспользоваться слабостями грядущего оппонента. Он обладает богатой историей и является одним из самых титулованных клубов страны. Последние три года пребывает на спаде, в текущем розыгрыше Лиги 1 не радовал качеством футбола. Тем не менее после неудачного старта и провальной середины имеет все шансы реабилитироваться.



После крупного поражения от «Ренна» (0:5) в матче 17-го тура чемпионата Франции руководство разорвало контракт с опытным Клодом Пюэлем, выплатив компенсацию. Затем заключило договор с не менее квалифицированным французским специалистом Паскалем Дюпрой. Результаты не заставили себя долго ждать.

Потерпев три поражения с минимальной разницей от «Нанта» (0:1), «Ланса» (1:2) и «Лиона» (0:1), зелёные активизировались и одержали три победы кряду: над «Анже» (1:0), «Монпелье» (3:1) и «Клермоном» (2:1). Затем сыграли вничью с мощным «Страсбургом» (2:2). Благодаря набранным баллам поднялись на 16-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1. Уже вряд ли хотят думать о вылете в Лигу 2.

Наиболее интересно ничейное противостояние, ведь «Страсбург» входит в топ-4 чемпионата Франции и выдаёт один из лучших отрезков. Паскаль Дюпра явно не оплошал, его подопечные наиграли на очки. Владения мячом осталось на равных, по ударам — тоже. Единственный минус — много фолили. В остальном один балл заслужили, а может, даже и больше.



«ПСЖ» обладает именитым составом и безусловно выглядит сильнее. Однако то, что творится с его результативностью и линией обороны, вряд ли известно даже Маурисио Почеттино. Местами выглядит очень крепким, непобедимым коллективом, а иногда терпит сенсационные поражения. При этом много пропускает и банально не может забить.



К тому же парижане с большим отрывом от «Марселя» возглавляют турнирную таблицу Лиги 1 и могут не сильно заботиться об успехах на внутренней арене. Успокоили болельщиков после вылета из Кубка Франции рядом результативных игр, а после снова расслабились. Видимо, начали копить силы на ответную встречу в Лиге чемпионов с «Реалом».

А вот клубу из города Сент-Этьен есть за что бороться в чемпионате Франции. Оставленная разруха предыдущим специалистом сходит на нет при Паскале Дюпре. Результаты с каждой встречей всё лучше. Может быть, и не добудет очков в предстоящей встрече, но укусить соперника имеет все шансы. В последних трёх очных противостояниях клуба, кстати, тоже забивал. Так что поставим на гол гостей за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Сент-Этьен» 26 февраля 2022 года

«ПСЖ» не может похвастаться стабильностью. Порой громит оппонентов и играет здорово, а порой — сильно подводит реализация. В последнем матче Лиги 1 проиграл, в трёх очных встречах с «Сент-Этьеном», к слову, пропускал. Зелёные выглядят очень решительно и устремлены к прогрессу при новом тренере. Думаем, один гол точно затолкают.



Ставка: «Сент-Этьен» забьёт за коэффициент 1.90.