Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт. Цыганский король уйдёт непобеждённым

Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт определились с датой боя за титул чемпиона WBC в супертяжёлом весе. Бой состоится 23 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». И Фьюри уже заявил, что, вероятно, этот поединок станет последним в его карьере.

«Это последний бой в моей карьере, после которого я уйду из спорта. 150 миллионов долларов в банке, здоровый, молодой, я куплю огромную яхту за границей. Я ухожу, это мой последний поединок, с меня хватит», – сказал Фьюри.

Что ж, карьера Цыганского короля оказалась потрясающей. Но главная задача Фьюри прямо сейчас – уйти непобеждённым. И, по мнению букмекеров, у него на это есть все шансы. Поставить на победу Тайсона можно с коэффициентом 1.14, в то время как шансы Диллиана Уайта оценивают коэффициентом 6.00.

Анализ и прогноз боя Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт (23.04.2022)

Тайсон Фьюри готов уйти из бокса королём. Да, бою с Энтони Джошуа, видимо, не быть, но и без него список жертв Фьюри впечатляет. Перед Уайтом Фьюри дважды показал Деонтею Уайлдеру, что ничья в первом бою с ним была случайностью. Два нокаута – и сомнений в величии Тайсона не осталось.

Фьюри – уникальный боксёр. Он сражался с бойцами абсолютно разных стилей, но это не становилось нерешаемой проблемой. Не должен стать таковой и Диллиан Уайт. Фьюри быстрее, техничнее, выносливее. Разумеется, он будет доминировать весь бой.

При этом нужно отметить, что Фьюри – далеко не безбашенный боец. Он потратит пару раундов на разведку, выявит слабые места, где-то позволит себе поиграть с соперником, как кошка с мышкой. Ну а затем нокаутирует его. Такой исход боя оценивают коэффициентом 1.80. Если же вдруг Уайт сможет продержаться, ну или форма Фьюри будет неидеальна, то можно поставить на победу Цыганского короля решением судей за 2.60. План прост и понятен: измотать соперника, а затем уничтожить его.

Что до Уайта, то он, конечно, очень силён, и его удар может потрясти любого. Но что он сумеет противопоставить Фьюри? Защита не на самом лучшем уровне, спросите у Александра Поветкина. В реванше Уайт, конечно, отыгрался сполна, но здесь второй попытки ему никто не даст. Шанс Уайта в постоянном давлении на Фьюри. Прессинг, сближение, серии боковых, которые могут потрясти Тайсона. И 4-5 раундов на всё про всё. Как только бой подойдёт к экватору, карета превратится в тыкву, а вопрос останется только один: выстоит ли Уайт до конца боя?

Шанс Уайта в одной комбинации. Может ли она пройти? Да. Потому что для Фьюри этот бой по-спортивному скучен. Диллиан не тот соперник, который может взволновать его. Скорее, он будет думать о том, что это его последний бой. И закончить красиво – вполне себе мотивация, что лишает иллюзий Диллиана. На нокаут от Уайта можно поставить за 6.00. Риск – дело благородное. Но, кажется, не в этот раз.

Если же вы не хотите лезть в исход, то присмотритесь к ставке на то, что бой завершится досрочно за 1.45. Обратный исход идёт, кстати, за 2.75. Оба соперника – отличные ударники, которые частенько отправляли своих противников в нокауты. У Фьюри набралось таких 22, у Уайта – 19. Да, вероятно, развязка не будет быстрой, Тайсон не из тех, кто ошеломляет соперника с первых секунд. Но ближе к середине боя перчатки Уайта начнут наливаться свинцовой тяжестью, а удары станут всё более размашистыми и медленными. И этим Фьюри воспользуется.

Цыганский король должен уйти из бокса непобеждённым. И, скорее всего, у него это получится. Удачных ставок!