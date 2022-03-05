«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Криштиану Роналду выбрал не тех

6 марта состоится матч 28-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Ман Юнайтед» оценён экспертами в 8.60. Ставки на ничью принимаются за 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ман Сити» — «МЮ» 6 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча 28-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (06.03.2022)

Зима порадовала яркими спортивными событиями. Весна обещает быть не менее захватывающей. В английской Премьер-лиге 6 марта состоятся две встречи 28-го тура. В манчестерском дерби на стадионе «Этихад» сразятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 66 очками, но по пятам идёт «Ливерпуль». Именно эти два коллектива пополняли свою копилку золотыми медалями первенства в предыдущих четырёх сезонах (три раза «МС», один раз – красные). В очередной раз их соперничество сопровождается эмоциями и отсутствием права на ошибку.



Тем не менее подопечные Хосепа Гвардиолы в последних двух матчах АПЛ выступили крайне сомнительно. Сначала потерпели обидное поражение от «Тоттенхэма» (2:3), а затем с большим трудом одержали победу над «Эвертоном» Фрэнка Лэмпарда (1:0). Гол забил Фил Фоден на 82-й минуте встречи.



Наиболее интересна встреча со «шпорами». По обыкновению, «горожане» активно прессинговали и давили соперника на его же половине поля. Нанесли 21 удар, но лишь четыре угодили в створ. А вот оппонент великолепно воспользовался контратаками. При минимуме возможностей добыл максимальный результат.

За 27 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» потерпел только три поражения: от «Тоттенхэма» (0:1 и 2:3) и «Кристал Пэлас» (0:2). Видимо, «шпоры» являются его криптонитом. От «орлов» получил поражение из-за красной карточки, которую схлопотал Эмерик Ляпорт в компенсированное к первому тайму время.



За этот период «горожане» забили 64 мяча, а пропустили только 17 (меньше всех). Сомневаться их в силе точно не стоит. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов крупно одолели лиссабонский «Спортинг» (5:0). Также хороши в Кубке Англии: вышли в 1/4 финала, не оставив шансов на предыдущей стадии «Петерборо» (2:0).



«Красные дьяволы» не так успешны. Располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии с огромным отставанием от лидирующего коллеги по городу. Обусловлены такие результаты сменой главного тренера. Уле-Гуннар Сульшер покинул пост из-за неудовлетворительных результатов, должность досталась Майклу Кэррику, а затем право порулить получил Ральф Рангник.

Немецкого специалиста руководство пригласило тоже не на долгосрочной основе. В конце сезона Рангник должен стать консультантом и сконцентрироваться на развитии игроков. Прогресс в данной сфере уже есть, его подопечные демонстрируют более качественный футбол, увереннее выходят из обороны в атаку и создают много моментов у ворот оппонента.

Стоит заметить, что Криштиану Роналду тоже не бездельничает. Португальский форвард, несмотря на давление СМИ и некоторые разногласия с главным тренером, имеет неплохую статистику: за шесть матчей Лиги чемпионов забил шесть мячей и за 23 встречи АПЛ записал на свой счёт девять голов и три голевые передачи. Плюс он подаёт пример молодёжи и участвует в развитии атак.



Тем не менее «Манчестер Юнайтед» часто теряет очки. За последние восемь матчей чемпионата Англии не потерпел ни одного поражения, однако четыре из них — ничьи. Не хватает реализации и надёжности в обороне. У Давида де Хеа очень много работы, в январе он даже стал лучшим игроком АПЛ, а также три раза подряд игроком месяца в клубе.



«Горожане» оказались сильнее в последней очной встрече (2:0). Долголетний труд Хосепа Гвардиолы и проработанная до мелочей система игры стабильно приносит плоды. Ральф Рангник тоже не относится к робкому десятку, но его подопечные то и дело теряют очки. А недавно вылетели из Кубка Англии от «Мидлсбро» из Чемпионшипа (1:1, по пенальти 7:8).

Не хватает стабильности и реализации. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, например, за счёт замен выцарапали ничью у мощного «Атлетико». А затем в матче последнего тура АПЛ поделили очки с располагающимся в зоне вылета «Уотфордом» (0:0). Хозяева выглядят увереннее, но вряд ли сумеют много забить Давиду де Хеа. Возьмём П1 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.82.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ман Сити» — «Ман Юнайтед» 6 марта 2022 года

«Манчестер Сити» сосредоточен на борьбе с «Ливерпулем» за золотые медали АПЛ. Он обладает колоссальными ресурсами и имеет отличную статистику на дистанции. А лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» является голкипер. Несмотря на прогресс при Рангнике и старания Криштиану Роналду, клуб выглядит аутсайдером грядущей встречи. Проблем сразу несколько, в их число входит плохая реализация. Думаем, хозяева одержат в дерби победу, но не разгромную.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.82.