«Динамо» — «Спартак». Фёдор Смолов усугубит положение красно-белых

6 марта состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех «Спартака» оценён экспертами в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.58.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» 6 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз матча 20-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» (06.03.2022)

Зима порадовала яркими спортивными событиями. Еврокубковые соревнования, Кубок Африки и матчи отбора ЧМ-2022 оставили особые впечатления. После перерыва вернулась Российская Премьер-Лига. 6 марта состоятся три встречи 20-го тура. В столичном дерби померяются силами «Динамо» и «Спартак». Главный арбитр — Сергей Карасёв.

«Динамо» мощно возобновило сезон. В матче последнего тура чемпионата России одержало разгромную победу над «Химками» (3:0), затем повторило успех на стадии 1/8 финала Кубка страны с «Нижним Новгородом» (тоже 3:0). Порадовало не только результативностью и отличной игрой в обороне, но и высокой культурой паса.



В соперники попались команды из нижней части турнирной таблицы РПЛ, не претендующие на участие в еврокубковых соревнованиях. Тем не менее солидные цифры на табло и выступления новичка бело-голубых Фёдора Смолова предвещают интересное будущее. В обоих матчах бомбардир отметился забитыми голами.



Сандро Шварц был крайне обрадован зимним трансфером опытного нападающего, теперь понятно почему. По первым впечатлениям, форвард отлично вписался в стратегию немецкого специалиста, который, к слову, не намерен покидать Россию. Напротив, сконцентрирован на работе и имеет отличные шансы побороться за золотые медали сразу в нескольких соревнованиях.

Под указкой Шварца бело-голубые очень успешны: располагаются на второй строчке в таблице РПЛ с 39 очками, в двух пунктах от лидирующего «Зенита». Осталось подловить оппонента на ошибках и не оступиться самим. Руководство клуба прекрасно понимает ситуацию и потому обратилось к болельщикам с благодарностью за поддержку и просьбой не нарушать правила поведения на стадионе.



«Спартак» в менее выигрышном положении. Занимает девятую позицию в турнирной таблице чемпионата России и потерпел поражение в матче последнего тура от ЦСКА (0:2). Причём активно атаковал всю встречу, но поразить ворота соперника так и не сумел. Подвела реализация: нанёс 17 ударов, однако лишь три из них угодили в створ. Не хватало конкретики.



С данного рода проблемой красно-белые уже сталкивались до зимнего перерыва. Например, в противостоянии 18-го тура РПЛ потерпели разгромное поражение от «Сочи» (0:3). При этом нанесли аж 25 ударов! Противник был ослаблен красной карточкой с 66-й минуты. Но правило «не забиваешь ты — забивают тебе» работает. На 88-й минуте отличился Ивелин Попов, а на 97-й довёл счёт до неприличного Артур Юсупов.

Для того чтобы поправить результативность, «Спартак» заключил контракты с Шамаром Николсоном из «Шарлеруа», Даниилом Хлусевичем из тульского «Арсенала», Данилом Пруцевым из «Крыльев Советов», Леоном Классеном из «Тироля» и Кристофером Мартинсом Перейрой из «Янг Бойз». А также произвёл замену главного тренера — вместо Руя Витории теперь Паоло Ваноли.

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На стадии 1/8 финала Кубка России его подопечные одержали крупную победу над «Кубанью» из ФНЛ (6:1). Хет-трик оформил новобранец из Ямайки — Николсон. Нападающий заявил, что не намерен покидать команду и рад быть её частью. Новый главный тренер тоже изъявил желание продолжить работу, но назвал тяжёлым психологическим ударом отстранение от Лиги Европы.



Впрочем, на наш взгляд, в предстоящем дерби бело-голубые оправданно смотрятся фаворитами. Кроме того, что они сейчас на ходу, по итогам шести последних туров набрали больше всех очков, так ещё и имеют приличную домашнюю статистику. За 10 игр на своём поле в этом сезоне РПЛ одержали шесть побед, забив 19 голов.



У «Спартака» же проблемы с выездами. В девяти гостевых встречах потерпел пять поражений при шести забитых голах и 16 пропущенных. При таких раскладах мы бы проверили победу подопечных Сандро Шварца за коэффициент 2.09. Альтернативный вариант — бело-голубые не проиграют и тотал больше 1.5 мяча за 1.68.

Ждать как минимум два гола стоит хотя бы потому, что такая ставка заходила в девяти прошлых матчах красно-белых в чемпионате России. Также по той причине, что атака бело-голубых со Смоловым хороша, а «Спартаку», вероятно, из-за травмы не поможет Жиго. Впрочем, оборона и так проседает. Литвинов неплохо начинает атаки, но часто ошибается и хуже играет на втором этаже, чем француз.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» 6 марта 2022 года

«Динамо» выглядит очень мощно. Конкурирует с «Зенитом» за золотые медали РПЛ, много забивает и может похвастаться стабильностью. Смолов точечно усилил коллектив и уже принёс пользу. «Спартак» только начинает исправляться. Николсон оформил хет-трик в ворота «Кубани» из ФНЛ, но она выступает совсем на другом уровне. Равным по силе оппонентам красно-белые пока проигрывают. Ставим на хозяев.



Ставка: победа «Динамо» за коэффициент 2.09.

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