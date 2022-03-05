«Авангард» — «Ак Барс», 3-й матч. У Дмитрия Квартальнова всё получится

6 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.41, а успех «Ак Барса» оценён экспертами в 2.69.

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Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 6 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.11, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.78. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.92. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.98.

Прогноз и анализ 3-го матча Кубка Гагарина «Авангард» Омск — «Ак Барс» Казань (04.03.2022)

В Континентальной хоккейной лиге плей-офф идёт полным ходом. Накал страстей и зрелищность не хуже, чем в НХЛ. На 6 марта запланированы сразу четыре встречи. Отдельное внимание стоит уделить третьему противостоянию омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» в серии, которое пройдёт на льду «Арены-Балашихи» в Подмосковье.

«Авангард» после двух интереснейших матчей в Казани возвращается на базу в Балашиху. При этом морально и физически команда на подъёме. Две победы в Казани дорого стоят. Хотя первый матч получился очень тяжёлым (2:1 ОТ), до третьего периода счёт не был открыт. Зато второй матч сложился для «ястребов» чуть проще.



В первом периоде команды обменялись любезностями (2:2), а дальше забрасывали лишь гости. Никита Сошников отметился дублем. Николай Прохоркин в прошлом матче отметился дублем. Ребята отлично работают. Хотя и «Ак Барс» из борьбы рано выбрасывать. Однако пропустить два гола, играя в большинстве, психологически тяжело.



Дмитрий Квартальнов высказался на этот счёт, команде нужен лидер, которого, к сожалению, пока нет. Как раз два гола в меньшинстве для «Ак Барса» стали роковыми. Команда просела, а «Авангард», наоборот, был в хорошей форме и спокойно довёл дело до победы. «Ак Барсу» нужно прибавлять и исправляться.

Тем более что теперь игры будут на чужой территории. При счёте 0-2 в серии это будет ещё сложнее, пора уже сейчас использовать резервы и играть на максимум. Иначе прошлый победитель Кубка Гагарина пройдётся по казанцам асфальтоукладчиком снова. Если первый матч получился трудным во всех аспектах, то второй был под контролем гостей со второго периода.

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Хотя говорить о явном перевесе «ястребов» не стоит. Даже по статистике команды бросают достаточно, и моменты создают обе. Но огрехи казанцев не дают им покоя. Тимур Билялов старается выручать, но один в поле не воин. И здесь вина лежит на всей команде. Хотя до начала серии «Ак Барс» был на хорошем счету.



Дмитрию Квартальнову придётся поработать с игроками прежде всего психологически. В Балашихе казанцы выиграли три из пяти последних очных встреч. У «Авангарда» две победы, но одна была за пределами основного времени. Так что вполне можно предположить, что гости будут стараться с первых минут завладеть преимуществом и сократить отставание в серии.



Впрочем, даже при таком раскладе выделить фаворита сложно. Скорее всего, матч получится таким же напряжённым, как и первый. Гости постараются избавиться от ошибок и будут играть предельно осторожно. А «Авангард» в целом идёт с хорошим преимуществом, но расслабляться тоже рано.

Тем более в Балашихе соперники обычно не забивают больше пяти шайб. Мы бы остановились на ТМ 4.5 шайбы. Может быть, в этот раз у «Ак Барса» получится вырвать победу. Всё-таки четыре последние битвы с омичами в плей-офф и регулярке КХЛ завершались победами казанцев.

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на 3-й матч плей-офф КХЛ 6 марта 2022 года

«Ак Барс» страдает от ошибок, хотя в целом команда играет хорошо. «Авангард» же чувствует себя в своей тарелке после двух побед, так ещё и домашние матчи впереди. Хотя понятно, что гости будут стараться исправиться за два поражения, но при этом станут играть аккуратно и осторожно, дабы избежать ошибок и не дать оппоненту шансов. Поэтому мы бы остановились на тотале меньше.



Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.78.

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