«Барселона» — «Галатасарай». Президент каталонцев был абсолютно прав!

10 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Барселона» — «Галатасарай». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех турок оценён экспертами в 19.50. Ставки на ничью принимаются за 8.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Барселона» — «Галатасарай» 10 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Галатасарай» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.32.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги Европы «Барселона» — «Галатасарай» (10.03.2022)

На фоне ярких матчей Лиги чемпионов не стоит забывать о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 10 марта состоятся пять встреч 1/8 финала соревнования. В одной из них на легендарном стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» примет «Галатасарай». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

До прихода Хавьера Эрнандеса «Барселона» располагалась в середине турнирной таблицы чемпионата Испании и испытывала огромные проблемы с результативностью. Вследствие этого выбыла из Лиги чемпионов. Зато после назначения испанца на пост главного тренера начала прогрессировать и уже вскарабкалась на третью строчку первенства.



В последних трёх турах Ла Лиги каталонцы разгромили «Валенсию» (4:1), «Атлетик» из Бильбао (4:0) и обыграли «Эльче» (2:1). Во всех случаях больше владели мячом и контролировали ход событий. Успехи также обусловлены удачной зимней трансферной кампанией. К клубу присоединились Пьер-Эмерик Обамеянг, Ферран Торрес и Адама Траоре.



Благодаря стараниям этих атакующих футболистов удалось выйти в 1/8 финала Лиги Европы. На предыдущей стадии попался крепкий «Наполи», но проблем с ним не возникло. Сначала сине-гранатовые сыграли с итальянцами вничью (1:1), хотя могли выигрывать — подвела реализация. Зато в ответном противостоянии повеселились на славу, выиграв 4:2.

После столь ошеломительных успехов Жоан Лапорта выразил мнение, что Рональда Кумана стоило уволить раньше. Президент барселонской команды признался, что долго думал над принятием решения, ведь голландец является легендой клуба. В то же время испанец отметил, что игроки получают удовольствие от футбола под руководством Хави.



«Галатасарай» тоже недавно сменил главного тренера. Пост занял бывший помощник Хосепа Гвардиолы Доменек Торрен. Пока назначение себя не оправдало. За восемь матчей чемпионата Турции его подопечные потерпели четыре поражения, два раза сыграли вничью и одержали победы лишь над располагающимися в зоне вылета «Гёзтепе» (3:2) и «Ризеспором» (4:3).

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В противостоянии последнего тура турецкой Суперлиги «львы» уступили «Коньяспору» (0:2). В первом тайме уступили оппоненту по всем параметрам. Во втором начали больше владеть мячом и создали пару голевых моментов, однако результата старания не принесли. Таким образом, застопорились на 12-й строчке, в семи очках от зоны вылета.



И это при том, что турецкий клуб усилился в зимнее трансферное окно, заключив контракты с голкипером «Барселоны» Иньяки Пеньей и полузащитником «Фиорентины» Эриком Пульгаром. Также в команду вернулся 36-летний Бафетимби Гомис. Французский нападающий своими голами помог добыть победы над аутсайдерами чемпионата Турции, но на этом список его подвигов заканчивается.



Испанцы выглядят фаворитами не только грядущего противостояния, но и всего турнира. При Хави выступают потрясающе. Редко забивают меньше двух мячей за матч. Например, разгромили крепкий «Атлетик» из Бильбао в Ла Лиге и обыграли мощный «Наполи» в Лиге Европы. Плюс матч состоится на «Камп Ноу».

Турки пребывают в кризисе после увольнения опытного и уважаемого Фатиха Терима. На данный момент имеют следующую статистику: за 28 матчей чемпионата Турции забили 37 голов, а пропустили — 41. Разница отрицательная, да и игра в обороне не впечатляет. Нынешние каталонцы такой подарок не упустят. Возьмём Ф1(-2) за коэффициент 1.77.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Барселона» — «Галатасарай» 10 марта 2022 года

«Барселона» не перестаёт расти при Хави. Наловчилась одерживать результативные победы даже над крупнокалиберными оппонентами. При этом восхищает красивой комбинационной игрой. «Галатасарай» под руководством Доменека Торрена пока выглядит совсем не опасно. Даже с аутсайдерами чемпионата Турции испытывает проблемы. Думаем, хозяева одержат разгромную победу.



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за коэффициент 1.77.

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