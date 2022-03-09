«Реал» — «ПСЖ», «Порту» — «Лион» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 9 марта.

На что ставить в футболе 9 марта

Сегодня нас порадует не только Лига чемпионов, но и Лига Европы. В главном еврокубковом турнире супервывеска: «Реал» против «ПСЖ». Парижане дома победили 1:0, но это не то преимущество, которое позволяет чувствовать себя спокойно.

«Реал» — «ПСЖ»: во сколько начало, где покажут?

В другой паре всё ясно, после разгрома на выезде — 5:0 — «Манчестер Сити» может позволить себе сыграть со «Спортингом» даже вторым составом.

Ну и начинается 1/8 финала в Лиге Европы. Интригующее противостояние: «Порту» против «Лиона». А в ещё одной паре обидчик «Зенита» — «Бетис» — сразится с «Айнтрахтом».

На что ставить в хоккее 9 марта

В КХЛ первый раунд плей-офф постепенно подходит к концу. Сегодня только одна встреча: «Металлург» примет «Барыс». «Магнитка» ведёт в серии 3-1 и может уже сегодня оформить пропуск в следующий раунд.

«Металлург» — «Барыс»: когда начало, где смотреть?

В НХЛ в ночь на четверг только два матча. Ждём очередных подвигов от Александра Овечкина, его «Вашингтон» в гостях сыграет с «Эдмонтоном». В другой встрече «Ванкувер» примет «Монреаль».

На что ещё ставить 9 марта

На теннисном турнире в Индиан-Уэллсе Екатерина Александрова сыграет с Эльвиной Калиевой из США.

В баскетболе прйдут матчи Еврокубка и Лиги чемпионов. Правда, уже без российских клубов.

В волейбольной женской Суперлиге важнейший матч: казанское «Динамо-Ак Барс» примет московское «Динамо».

Прогноз Виктора Гусева с коэффициентом 3.78 на матч «Реал» — «ПСЖ».