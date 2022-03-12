«МЮ» — «Тоттенхэм». Прогноз «Фонбет»: 1:4 от «Ман Сити» — это не самое страшное

Сегодня, 12 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Начало встречи запланировано на 20:30 мск, она пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Сделать ставку на противостояние Ральфа Рангника и Антонио Конте можно в букмекерской компании «Фонбет». Повышенный фрибет 2000 рублей в мобильном приложении для новых клиентов. Регистрируйся!

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Подопечные Ральфа Рангника не могут победить три матча подряд. В пяти последних играх во всех турнирах обыграли «Брайтон» (2:0) и «Лидс» (4:2), сыграли вничью с мадридским «Атлетико» (1:1) и «Уотфордом» (0:0), а также крупно проиграли «Манчестер Сити» (1:4), который лидирует в АПЛ.

В чемпионате Англии манкунианцы располагаются на пятой позиции и отстают на одно очко от четвёртого места, на котором находится лондонский «Арсенал». «Канониры», к слову, могут ещё увеличить отрыв, так как провели на три матча меньше, нежели «красные дьяволы».

Предстоящую встречу с «Тоттенхэмом» пропустит Мэйсон Гринвуд. Также под вопросом участие Эдинсона Кавани и Криштиану Роналду, хотя главный тренер — Ральф Рангник — заявил, что португалец вполне может вернуться на поле уже в ближайшее время.

В какой форме «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» чередует победы с поражениями, редко играя вничью. В последний раз ничейный исход фиксировался ещё в прошлом году. В шести предыдущих встречах «шпоры» трижды победили и столько же раз проиграли. Положительного результата добились в играх с «Манчестер Сити» (3:2), «Лидсом» (4:0) и «Эвертоном» (5:0).

Неудачным стал исход противостояний с «Вулверхэмптоном» (0:2), «Бёрнли» (0:1) и «Мидлсбро» в Кубке Англии (0:1 в дополнительное время). Игру с «Манчестер Юнайтед» точно пропустит полузащитник Оливер Скипп. Под вопросом участие Джафета Танганги.

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: статистика личных встреч

В прошлом году манкунианцы дважды победили своих соперников — 3:1 и 3:0). Последняя победа «Тоттенхэма» была в октябре 2020 года. В том противостоянии «шпоры» не оставили камня на камне от красных, крупно победив их 6:1.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 12 марта 2022 года

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 3.45. (Сделать ставку).

Прогноз известного комментатора и амбассадора компании «Фонбет» Павла Занозина.

«Если посмотреть на прошлый тур, всё кажется очевидным. «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон», а «Манчестер Юнайтед» проиграл в манкунианском дерби со счётом 1:4. Да, пока красные выше в таблице, но у «Манчестера» есть Лига чемпионов, а «Тоттенхэм» со своими еврокубковыми делами уже давно разобрался, вылетев из Лиги конференций.

В Кубке Англии «шпоры» проиграли «Мидлсбро», так что теперь все силы будут направлены на борьбу за Лигу чемпионов. «Манчестер» – фаворит по коэффициентам, но мне кажется, что именно «Тоттенхэм» в этом матче выглядит предпочтительнее, поэтому я бы выбирал между двумя ставками.

Аккуратная ставка – это победа или ничья гостей, а ставка с риском – чистая победа «Тоттенхэма». Мне второй вариант ближе, я считаю, что «Тоттенхэм» в этой игре вполне может победить, и сам буду ставить именно так», — сказал Занозин.

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