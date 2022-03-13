«Миннесота» — «Нэшвилл». Кирилл Капризов взял курс на рекорд

14 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Нэшвилл Предаторз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.12, успех «Предаторз» идёт за 2.83. На ничью по итогам 60 минут предлагают поставить за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Нэшвилл Предаторз» 14 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Нэшвилл Предаторз» 14 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.08. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.70.

«Миннесота» — «Нэшвилл»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (14.03.2022)

На 14 марта в Национальной хоккейной лиге запланировано восемь встреч. Посмотреть есть на что. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея стоит уделить «Миннесоте», за которую выступает Кирилл Капризов. Команда примет «Нэшвилл». Игра пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле, первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Миннесота» идёт на четвёртой позиции в Западной конференции. В активе имеет 72 балла после 57 матчей. Однако отставание от лидирующего в конференции «Колорадо» составляет 15 очков. Много. В целом положение не такое плохое, ведь борьба за выход в плей-офф продолжается, шансы на участие в борьбе за Кубок Стэнли сохраняются высокие.

Однако дела у команды из Миннесоты могли быть ещё лучше. Вмешалась не самая лучшая серия игр, которая длится с середины февраля. За 13 предыдущих матчей в НХЛ «Уайлд» потерпели девять поражений при четырёх победах. Накануне проиграли «Коламбусу», хотя дотянули до серии буллитов и заработали один балл (2:3 Б).

Кирилл Капризов отметился голом в большинстве. Для него эта шайба стала 30-й в нынешнем сезоне. Также российский форвард — седьмой игрок в истории «Миннесоты» по забитым голам за сезон. Недавно обошёл легенду команды — Микко Койву. А до рекорда клуба россиянину остаётся забросить 12 шайб.

Вообще, форму Кирилл Капризов набрал внушительную. Набирает результативные очки уже восемь игр кряду. Всего за это время забросил семь шайб и отдал четыре голевые передачи. Однако от поражений это спасает далеко не всегда. Вот и в прошлой игре «дикари» потерпели обидное поражение, хотя до этого имели две победы. Впрочем, нужно двигаться дальше, ведь в спину дышит «Лос-Анджелес».

Да и «Нэшвилл» находится среди преследователей. Идёт шестым в Западной конференции, имея в активе 70 баллов после 58 встреч. Отставание от ближайшего соперника — всего два пункта. Предстоящий матч может изменить положение команд в таблице. А ведь «Предаторз» недавно выиграли три матча подряд. Лишь накануне оступились и уступили «Сент-Луису» (4:7).

Мэтт Дюшейн оформил дубль, у него 57 баллов в 54 играх, а лучшим бомбардиром является Роман Йоси с 62 баллами в 56 встречах. Российский форвард Яков Тренин имеет 18 баллов за 56 встреч, в прошлом сезоне у него было 13 баллов за 51 встречу. Прогресс есть. Только впереди — непростой матч с «Миннесотой», которую лихорадит, но она по-прежнему остаётся грозным оппонентом.

Впрочем, в личных встречах в Сент-Поле у гостей дела обстоят неплохо. В пяти последних случаях «Предаторз» добыли три победы. Правда, только две в основное время. При этом что дома «Уайлд», что «Нэшвилл» на выезде имеют две победы за последние пять игр в текущем сезоне. Так что мы бы всё же не стали выделять явного фаворита. Статистика не даст соврать.

Хозяева хороши в атаке, забросили уже 216 шайб против 184 у соперника. Зато «Предаторз» в обороне преуспели: 164 пропущенных против 187 у хозяев. При этом соперники в очных встречах устраивают голевые матчи, лишь в двух из пяти прошлых тотал не смог перевалить за 4.5 шайбы. В принципе, сейчас можно поразмыслить над ТБ 5.5 шайбы за 1.78.

Основные бомбардиры и снайперы в строю у обеих сторон, забрасывают исправно в каждой встрече. А ставить на чью-либо победу в основное время мы бы не стали. Команды сейчас играют идентично, но у хозяев проблемы с обороной, а гости не так здорово играют в атаке, хотя в последних играх прогресс и есть. Мы бы остановились на ставке на тотал.

«Миннесота» — «Нэшвилл»: прогноз и ставка на матч НХЛ 14 марта 2022 года

«Миннесота» до сих пор не может прийти в себя. Команда начинает прибавлять, но проблемы ещё есть. «Нэшвилл» же сейчас идёт неплохо, но особо яркой игру не назовёшь. В личных встречах оппоненты не могут выделить фаворита в Сент-Поле, зато забрасывают исправно и много, остановимся на ставке на тотал больше.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.78.