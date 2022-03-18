«Каролина» — «Вашингтон». Овечкину тоже нужно отдыхать

Недавно «Кэпиталз» крупно обыграли «Коламбус», но времени на восстановление нет.

19 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.18, успех «Кэпиталз» идёт за 3.04. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» 19 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» 19 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.23. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.90.

«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (19.03.2022)

На 19 марта в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 10 матчей. Отдельное внимание, конечно же, стоит уделить противостоянию Андрея Свечникова и Александра Овечкина. Оно пройдёт на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в городе Роли, США. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Каролина» сейчас идёт на втором месте в Восточной конференции, набрав 87 очков в 60 матчах. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет всего одно очко. За последние шесть встреч команда потерпела всего два поражения: от «Питтсбурга» (2:4) и «Торонто» (2:3). Андрей Свечников в последнем матче отметился передачей. У него 53 очка в 57 играх.

Любопытно, что у нападающего больше всего нарушений среди россиян. Набралось уже 65 минут штрафа. Нужно быть аккуратнее. Также отдельного внимания заслуживает голкипер Фредерик Андерсен, у которого 30 побед в 41 матче в нынешнем сезоне. Больше только у Андрея Василевского (32). Статистика впечатляет.

«Вашингтон» идёт на восьмой строчке в Восточной конференции с 78 очками после 62 встреч. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет 10 пунктов. Хотя прогресс в последнее время очевидный. За последние семь встреч столичный клуб потерпел лишь одно поражение от «Эдмонтона» (3:4 ОТ). Накануне же крупно обыграл «Коламбус» (7:2).

Александр Овечкин отметился голом, у него 74 очка после 60 встреч. Евгений Кузнецов также с голом, у него 60 баллов после 59 игр. Уже семь встреч кряду Евгений не уходит со льда без очков. Впечатляет! Однако впереди непростой соперник с хорошей обороной и нападением, придётся постараться.

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В личных встречах на льду «Каролины» фаворита выявить пока не удалось. За последние пять игр гости победили три раза, при этом во всех пяти тотал перевалил за отметку в четыре шайбы. Причём вполне стоит ждать этого снова. К слову, «Вашингтон» прибавил в атаке, забросил 32 шайбы за семь матчей. Образцово-показательно.

Хозяева же в личных встречах не блещут, добыли всего две победы за пять игр на своём льду. Зато в нынешнем розыгрыше НХЛ дома не проигрывали уже семь матчей, а это показатель очень весомый. В то время когда «Кэпс» на выезде выиграли лишь три матча из пяти последних. Статистика в гостях явно не самая хорошая. У хозяев тут преимущество.

В целом и букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Мы спорить не будем, интересно выглядит ставка «тотал больше 4.5 шайбы + «Каролина» не проиграет» за 2.03. Коэффициент заманчивый. Гостей мы бы не сбрасывали со счетов, но за хозяев говорит положение в таблице. А также хорошая игра на своём льду.

«Харрикейнз» радуют голами и победами, но «Кэпиталз» прибавили и смотрятся сейчас отлично. Трудный выбор. Однако Александр Овечкин и компания будут играть второй матч за два дня. Восстановиться времени мало. Так что мы бы остановились на такой ставке.

«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 19 марта 2022 года

«Каролина» хоть и проиграла две последние встречи, но по сезону идёт более уверенно, особенно хорошо играет дома. «Вашингтон» прибавляет от матча к матчу, это радует. Однако в личных встречах выделить фаворита сложно. Зато соперники забивают исправно. Впрочем, фактор своего льда и серия из семи побед дают преимущество хозяевам. Попробуем поставить на них.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы + «Каролина» не проиграет за 2.03.

Где покажут матч «Каролина» — «Вашингтон»?

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