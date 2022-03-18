«Мидлсбро» — «Челси». Ромелу Лукаку не имеет права проворонить шанс

19 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Англии «Мидлсбро» — «Челси». Начало игры — в 20:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Мидлсбро» оценён экспертами в 6.55. Ставки на ничью принимаются за 4.55.

Томас Тухель поделился ожиданиями от матчей с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Мидлсбро» — «Челси» 19 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Мидлсбро» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка Англии «Мидлсбро» — «Челси» (19.03.2022)

Еврокубковые соревнования порадовали накалом страстей и звучными вывесками. Настало время других интересных турнирниров, в том числе Кубка Англии. 19 марта состоится встреча 1/4 финала соревнования. На стадионе «Риверсайд» местный «Мидлсбро» примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск.

Команда из Мидлсбро уже совершила две сенсации, одолев на стадиях 1/16 финала и 1/8 финала турнира «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти 8:7) и «Тоттенхэм» (1:0 ДВ) соответственно. В первом случае выглядела на порядок слабее оппонента и с трудом дотянула до серии 11-метровых ударов. А вот в противостоянии со «шпорами» удивила бесстрашием и активностью.

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Статистика встречи с лилово-белыми говорит о многом. Игроки «Мидлсбро» нанесли столько же ударов по воротам. Даже немного чаще владели мячом, реже фолили и схлопотали только одну жёлтую карточку. Победу одержали вполне заслуженно. Впрочем, не последнюю роль сыграл домашний стадион — «Риверсайд». Командам из первого по силе дивизиона Англии с непривычки труднее на нём выступать.



В Чемпионшипе дела подопечных Криса Уилдера на порядок хуже. Располагаются на седьмой строчке и не могут похвастаться стабильностью. За последние четыре встречи одержали две победы — над «Лутон Таун» (2:1) и «Бирмингем Сити» (2:0). Также сыграли вничью с «Миллуоллом» (0:0) и потерпели разгромное поражение в гостях от «Шеффилда» (1:4). Мотивация преуспеть в кубковом соревновании очень велика.

Однако сильно осложняет жизнь команде из Мидлсбро плотный график. Разница между встречами в Чемпионшипе составила три-четыре дня. Накопившаяся усталость сказалась на результатах и может отразиться на итоге грядущего матча. Тем более на предыдущих стадиях Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» пришлось провести на поле по 120 минут под активным натиском противников.



«Челси», в свою очередь, был сконцентрирован на более глобальных успехах, благо не безрезультатно. Без особого труда вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, одержав на предыдущей стадии соревнования уверенные победы над «Лиллем» (4:1 по сумме двух противостояний). В обеих встречах порадовал забитыми голами Кристиан Пулишич.



Американец стал получать больше игровой практики ввиду нестабильности Ромелу Лукаку. Томас Тухель, судя по всему, теперь не особо рассчитывает на бельгийца, который прославился скандальным интервью. Немецкий специалист нашёл путь к решению проблемы. Он использует на позиции нападающего атакующего полузащитника — Кая Хаверца.

В результате «аристократы» одержали победы в пяти последних турах чемпионата Англии. Сначала над «Тоттенхэмом» (2:0), затем — над «Кристал Пэлас» (1:0), «Бёрнли» (4:0), «Норвичем» (3:1) и, наконец, «Ньюкаслом» (1:0). За этот период Лукаку не отметился ни одним результативным действием. Зато лучший бомбардир сборной Бельгии оказался весьма полезен в кубковых соревнованиях.

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Например, помог обыграть в финале Клубного чемпионата мира «Палмейрас» (2:1 ДВ), забив на 54-й минуте. Также записал на свой счёт победный гол в противостоянии 1/8 финала Кубка Англии с «Лутон Таун» (3:2) на 78-й минуте. В финале Кубка лиги с «Ливерпулем» тоже был активен и даже забил, правда, гол не был засчитан из-за офсайда.



Благодаря имеющимся ресурсам и грамотному руководству Томаса Тухеля «аристократы» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ и преуспевают в различных соревнованиях. Единственный минус касается будущего клуба, так как он попал под санкции, введённые в адрес Романа Абрамовича.



Команде из Лондона может быть запрещено проводить домашние матчи с болельщиками. Уже введён запрет на трансферы и продление действующих контрактов с футболистами. Впрочем, многие игроки и главный тренер заявили о желании остаться в «Челси» и сконцентрироваться на работе.

В этот раз подопечным Криса Уилдера попался на редкость стабильный противник, который не боится трудностей. Однако домашний стадион команды из Мидлсбро наверняка сыграет не в пользу результативного исхода встречи. Плюс хозяева слаженно оборонялись на предыдущих стадиях, вряд ли уступят разгромно. Возьмём П2 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Мидлсбро» — «Челси» 19 марта 2022 года

«Мидлсбро», судя по всему, бросил все силы на достижение успеха в Кубке Англии. То, что грядущий матч пройдёт на стадионе «Риверсайд», играет на руку, но плотный график выступлений и разница в классе непременно скажутся. «Челси» может похвастаться стабильностью, хитростью Томаса Тухеля и отличными ресурсами. Тем не менее играет, по сути, без нападающего, а потому не может похвастаться высокой результативностью. Наверняка одержит победу в основное время, но не разгромную.

Ставка: победа «Челси» в основное время и тотал меньше 4.5 мяча за 1.86.

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