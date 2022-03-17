В Лиге чемпионов доминируют англичане. Но всё может изменить «Бавария»

Вчера мы узнали всех участников 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов, восемь сильнейших команд Европы. Завтра, 18 марта, пройдёт жеребьёвка, но уже сейчас букмекеры обновили линии, дав прогноз на победителя турнира. Давайте изучим прогнозы экспертов.

Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов

Если распределять команды по странам, то вне конкуренции Англия и Испания, у этих стран в четвертьфинал вышли сразу по 3 клуба. У англичан это «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси», у испанцев – «Реал», «Атлетико» и «Вильярреал». Кроме того, в восьмерке лучших немецкая «Бавария» и португальская «Бенфика».

Чем интересна жеребьёвка четвертьфиналов

Восемь команд не будут делить на корзины. Все будут в одной лодке, каждый может сыграть с каждым. Поэтому, например, уже на этой стадии могут сыграть «Бавария» и «Реал», а Пеп Гвардиола и Юрген Клопп могут продолжить противостояние «Ман Сити» и «Ливерпуля» из АПЛ и в Лиге чемпионов.

Прогнозы букмекеров на победителя Лиги чемпионов

Таким образом, после жеребьёвки могут круто измениться и прогнозы букмекеров. Ну а пока главных фаворитов три: «Манчестер Сити», «Бавария» и «Ливерпуль».

На победу команды Пепа Гвардиолы дают коэффициент 3.00. «Горожане» уверенно прошли «Спортинг», но растеряли отрыв в АПЛ, так что придётся всерьёз играть на два фронта. Такая же ситуация и у «Ливерпуля», который расправился с «Интером». Мерсисайдцы практически догнали «Сити» в АПЛ, так что на первый план выйдет умение распределить силы. Шансы «Ливерпуля» оценили котировкой 3.80.

На победу «Баварии» дают коэффициент 4.20. Травма Мануэля Нойера вызвала небольшой спад в игре команды Нагельсмана. Отрыв от второго места в Бундеслиге сейчас четыре очка. Но объективно вряд ли кто-то сможет навязать мюнхенцам реальную борьбу на внутренней арене. Так что в этом плане немецкому клубу будет попроще. Ну а потенциал баварцев мы все знаем, в 1/8 финала его ощутил на себе «Зальцбург».

Следом в рейтинге идёт «Челси». На то, что команда Томаса Тухеля защищит титул, дают коэффициент 9.00. Всё бы ничего, да только игрокам этой команды сейчас может стать не до футбола. Из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича, «аристократы» сейчас в очень затруднительном положении. Впрочем, «Лилль» команда прошла уверенно.

За 10.00 можно поставить на «Реал». «Королевский клуб» 160 минут серии с «ПСЖ» был хуже соперника по всем статьям, но затем перевернул игру. В чемпионате у команды Карло Анчелотти проблем нет, так что все силы можно бросить на Лигу чемпионов. Побороться точно можно, ведь Карим Бензема проводит потрясающий сезон.

Шансы «Атлетико» аналитики оценили цифрой 17.00. Подопечные Диего Симеоне прошли по сумме двух матчей «МЮ» и, будем откровенны, сделали это вполне заслуженно. Дела у «матрасников» постепенно налаживаются, и наверняка никто не хочет получить в соперники эту команду.

На «Вильярреал» дают коэффициент 40.00. Кажется, Унаи Эмери после кучи побед в Лиге Европы понял, как выигрывать и в главном еврокубковом турнире. «Ювентус» его команда прошла достаточно уверенно, с шармом. Смогли удержать дома ничью, а на выезде использовали свои шансы на контратаках. Да, повезло с двумя пенальти, но по игре «Вильярреал» точно был не хуже.

Наконец, шансы «Бенфики» оценили коэффициентом 60.00. В то, что португальцы пройдут «Аякс», никто не верил, но они это сделали! Сначала смогли сыграть вничью дома, дважды отыгравшись по ходу матча, а в Амстердаме окопались в своей штрафной и использовали свой шанс на стандарте. Не самый яркий футбол, но главное – результат. Наверняка португальцев все хотят получить в соперники, но своей игрой они уже доказали, что могут покусать любой, даже самый классный коллектив.

Будем ждать жеребьёвку и смотреть, как изменятся расклады после неё. Удачных ставок!