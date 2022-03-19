«Реал» — «Барселона». Хави дорос до «эль класико»

20 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех каталонцев оценён экспертами в 3.34. Ставки на ничью принимаются за 3.76.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Реал» — «Барселона» 20 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» (20.03.2022)

Отгремели матчи 1/8 финала еврокубковых соревнований. Настало время вернуться на внутреннюю арену. 20 марта в испанской Примере состоится встреча, которая закроет программу 29-го тура. Вывеска достойнейшая. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» примет «Барселону». Очередное «эль класико» предвещает очередное шоу.

Мадридцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании с солидным отрывом от догоняющей «Севильи». Вопрос чемпионства практически решён. В последних четырёх встречах одержали уверенные победы над «Алавесом» (3:0), «Райо Вальекано» (1:0), «Реалом Сосьедад» (4:1) и «Мальоркой» (3:0). Во всех встречах отметился результативными действиями Карим Бензема.



Также бомбардир помог выйти «Реалу» в 1/4 финала Лиги чемпионов. На предыдущей стадии соревнования оформил хет-трик в ворота «ПСЖ» во второй игре (3:2 по сумме двух встреч). Статистика нападающего великолепна: за семь матчей евротурнира забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу, а в 25 матчах Ла Лиги записал на свой счёт 22 гола и 11 голевых передач.



Негативная новость для «сливочных» заключается в том, что француз получил мышечное повреждение. Его участие в «эль класико» пока под вопросом. Если появится на поле, не факт, что будет полезен. В первой встрече с «ПСЖ» (0:1) форвард сыграл сразу после восстановления от травмы. В результате «галактикос» уступили оппоненту по всем параметрам, при этом нанесли всего три удара (ноль в створ).

Бензема — ключевая фигура на шахматной доске Карло Анчелотти. Без нападающего подопечные итальянского специалиста с трудом обыграли «Гранаду» (1:0) и сыграли вничью с «Вильярреалом» (0:0) в матчах 23-го и 24-го туров Ла Лиги соответственно. А также вылетели из Кубка Короля, потерпев поражение в 1/4 финала от «Атлетика» из Бильбао (0:1).



«Барселона», в свою очередь, усилилась в зимнее трансферное окно, заключив контракты с тремя нападающими из АПЛ — Пьер-Эмериком Обамеянгом, Ферраном Торресом и Адама Траоре. Благодаря грамотному руководству Хави и усилиям новичков каталонцы вскарабкались на третью строчку турнирной таблицы чемпионата Испании и имеют все шансы принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.



В текущем сезоне в самом престижном еврокубковом соревновании каталонцы не преуспели. Зато в Лиге Европы успехи хороши. Вышли в 1/4 финала, одержав победы на предыдущих стадиях над «Наполи» (5:3 по сумме двух матчей) и «Галатасараем» (2:1 по сумме двух встреч). В обоих случаях выглядели на порядок сильнее оппонентов.

В последних четырёх турах Ла Лиги сине-гранатовые выступили также потрясающе. Сначала разгромили «Валенсию» (4:1) и крепкий «Атлетик» Б (4:0), затем обхитрили «Эльче» (2:1) и прошлись по «Осасуне» (4:0). С результативностью, очевидно, проблемы отсутствуют. Да и оборона в целом справляется замечательно.

Хави немного ограничен в ресурсах, так как в ответном противостоянии с «Галатасараем» получили повреждения Жерар Пике и Серджино Дест. Участие испанца в «эль класико» пока под вопросом, а американец не сыграет наверняка. Впрочем, замены по позиции имеются. Надёжность могут обеспечить опытный Дани Алвес и Рональд Араухо.



Безусловно, мадридцы выглядят небольшими фаворитами грядущей встречи, которая состоится на «Сантьяго Бернабеу». В текущем сезоне во всех соревнованиях они потерпели только одно поражение на домашней арене — сенсационно проиграли «Шерифу» (1:2). Также четыре раза сыграли вничью в Ла Лиге. В остальных случаях играли строго на победу.



Однако из-за травмы Карима Бензема ставить на лобовую победу «сливочных» очень рискованно. К тому же каталонцы сильно добавили в атакующей сфере благодаря зимней трансферной кампании и наставничеству Хави. Забивают регулярно и очень много даже крепким оппонентам вроде «Наполи». Думаем, можно поставить на результативный исход «класико».

Дело ещё в том, что на дистанции оба коллектива имеют великолепную статистику. На двоих наклепали больше 100 мячей в Ла Лиге. Плюс в последних четырёх очных встречах забивали не менее трёх мячей на двоих за раз. Хорошим вариантом для ставки выглядит ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.79.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Барселона» 20 марта 2022 года

Оба коллектива здорово выступили в своих последних встречах Ла Лиги и преуспели в еврокубковых соревнованиях. Порадовали большим количеством голов и высоким уровнем футбола. К сожалению, не обошлось без травм, которые непременно скажутся на результате предстоящей игры. Однако, на наш взгляд, можно поверить в результативный исход встречи, статистика и история очных встреч всецело за это.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.