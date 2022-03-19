«Металлург» — «Авангард», 2-й матч. 1:8 — это только начало

20 марта состоится второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Авангард». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.27, а успех «Авангарда» оценён экспертами в 2.87.

Илья Воробьёв ответил на вопрос о причинах поражения со счётом 1:8 от «Авангарда».

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард» 20 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что 2-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.94. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.90.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск (20.03.2022)

В Континентальной хоккейной лиге стартовали вторые матчи серий четвертьфинальной стадии плей-офф. На 20 марта запланированы две встречи, но отдельное внимание мы бы уделили противостоянию магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда». Вторая игра серии пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске.

В первом матче серии с «Авангардом» подопечные Ильи Воробьёва провалились. Потерпели самое крупное поражение на стадии плей-офф в истории — 1:8. Мрачный день для магнитогорцев. Уже на 11-й секунде первого периода Джош Карри получил 5+10, а нападению омичей не составило труда открыть счёт.

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Дальше — больше. Первый период завершился со счётом 4:0 в пользу гостей. Даже замена Василия Кошечкина не сильно изменила ход игры. «Авангард» перебросал оппонента почти в два раза — 37 бросков в створ против 19. И здесь вопросы сперва возникают к обороне, а потом уже и к нападению, которое явно было не готово.



По такой игре мало что приходит на ум в защиту «Металлурга», хотя Илья Воробьёв попытался высказаться после. Впрочем, Боб Хартли просто переиграл оппонента, всё решилось ещё в первые 20 минут. У «лис» есть день, чтобы перезагрузиться. Переезжать к сопернику при счёте 0-2 — такое себе дело.

За короткий период времени придётся сперва забыть матч, а уже следом разобрать ошибки. Гости из шести попыток большинства реализовали лишь две, хоть что-то хорошее. Так как по игре могло быть куда больше. Радует и то, что хозяева забили гол престижа. Шимон Грубец не смог удержать ворота нетронутыми в меньшинстве.

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При этом букмекеры всё равно отдают небольшое предпочтение хозяевам. С одной стороны, первый матч — не показатель. Всё же «Металлург» — непростой соперник, с огромным опытом. Первая игра получилась комом, раскрыть свой потенциал не удалось. Ждём работы над ошибками. С другой стороны, гости сейчас будут на эмоциональном подъёме.



Впрочем, сыграна лишь одна встреча, впереди как минимум ещё три матча. Исправить ошибки и изменить ход серии всё ещё возможно, ничего непоправимого не случилось. Ждут ли нас изменения по игровой тактике? Обязательно. Но кто окажется сильнее, говорить однозначно сложно. Зато мы уверены, что второй матч тоже станет результативным.



Всё же «лисы» по сезону были лучше всех в атаке. Как и на первой стадии плей-офф, забрасывали достаточно. Илья Воробьёв наверняка проведёт работу с игроками. Думается, второй матч в их исполнении пройдёт в более боевой форме. Мы бы остановились на ТБ 4.5 шайбы. В очных встречах соперники на голы никогда не скупятся.

Конечно, кто любит более рискованные ставки, может рассмотреть вариант «Авангард» не проиграет + обе забьют» за 1.90. Сейчас гости в более выгодном положении, как минимум эмоционально. Плюс проблем в атаке и защите не наблюдается, несмотря на потерю некоторых легионеров.

«Металлург» — «Авангард»: прогноз и ставка на 2-й матч плей-офф КХЛ 20 марта 2022 года

«Металлург» проиграл с самым крупным счётом в истории плей-офф, но времени наматывать на кулак нет — впереди второй матч серии. Илья Воробьёв наверняка проведёт работу с хоккеистами. На наш взгляд, выделить фаворита сложно. «Авангард» хорошо показал себя в атаке, да и защита у него надёжная. Хозяевам будет трудно. Однако от второго матча тоже ждём голов. Только уже в обе стороны. Играем тотал больше.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.83.

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