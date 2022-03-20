«Салават Юлаев» — «Трактор», 3-й матч. Анвар Гатиятулин раскусил уфимцев

21 марта состоится третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.19, а успех уфимцев оценён экспертами в 2.98. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00.

Панин: во втором матче «Салавату Юлаеву» не хватило везения.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 21 марта 2022 года

Букмекеры сомневаются, что третий матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.89. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Буллит в основное время оценён аналитиками в 10.00.

Прогноз и анализ 3-го матча Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор» (21.03.2022)

На 21 марта в Континентальной хоккейной лиге запланированы две встречи четвертьфинала плей-офф. Отдельного внимания заслуживает третий матч между уфимским «Салаватом Юлаевом» и челябинским «Трактором», который пройдёт на льду «Уфа-Арены». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

В первом матче подопечные Томи Лямся добыли скромный, но положительный результат — 1:0. Победу одержали по большей части благодаря ошибке оппонента, которой воспользовался Степан Санников в начале второго периода. Встреча получилась достаточно унылой, голевые моменты можно по пальцам сосчитать.

Сын Горди Хоу: Овечкин — причуда природы.

Ситуация напомнила прошлогодний розыгрыш плей-офф, в котором «Салават Юлаев» намеренно даровал инициативу противнику и хладнокровно карал за ошибки. Даже удивительно наблюдать такой хоккей от команды, которая завершила неполную регулярку на четвёртой строчке сводной таблицы КХЛ с 62 очками.



На дистанции статистика уфимцев действительно впечатляла. За 45 встреч регулярного чемпионата КХЛ наклепали 131 шайбу. Впрочем, это было до того, как коллектив покинули легионеры. Не так давно уехали на родину Юха Метсола, Филип Ларсен, Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд. Потери очень серьёзные.

Сначала казалось, что уход иностранцев не сказывается на выступлениях уфимцев. На предыдущей стадии Кубка Гагарина разделались с «Сибирью» за пять встреч: только один раз проиграли, и то — в овертайме (1:2 ОТ). В остальных случаях одержали результативные победы. Хотя новосибирцы тоже были ослаблены тем же недугом, а потому не сумели почти ничего противопоставить сопернику.



С «Трактором» другая история. Он разгромил «Салават» во втором матче серии (4:1). Первый период получился таким же унылым, как и первая игра, а вот во втором ветер переменился. Противник выглядел крайне вяло и буквально был вынужден играть грубо. Удаления сыграли не последнюю роль. Что уж там — при игре «5 на 5» челябинцы не забросили ни одной шайбы!

Овечкин оценил свои шансы превзойти Хоу и Гретцки по голам в НХЛ.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Ещё в первом матче сложилось впечатление, что на подопечных Анвара Гатиятулина сказался длинный перерыв. Чувствовалась нехватка остроты в атаке и спортивной наглости. Победы над «Нефтехимиком» на предыдущей стадии соревнования — это, конечно, хорошо, но все они были добыты с минимальным перевесом.



Впрочем, сравняв счёт в серии, челябинцы наверняка поедут в Уфу в приподнятом настроении и лучшем игровом тонусе. На дистанции их успехи были не менее впечатляющими, чем у оппонента. Боролись за лидерство с «Металлургом» и остановились на второй строчке сводной таблицы КХЛ с 71 баллом.



Несмотря на то что грядущая встреча пройдёт на домашнем стадионе «Салавата», верится в успех челябинцев на порядок больше. Дело ещё в том, что хозяева часто нарушают правила, а гости прекрасно умеют пользоваться численным преимуществом. Статистика говорит сама за себя, процент реализации большинства — 28. Лучше всех.

Во втором матче плей-офф КХЛ «белые медведи» прекрасно воспользовались своим навыком, вряд ли станут стесняться в гостях. Уфимцы, в свою очередь, выступили весьма пассивно, с большой надеждой на крепкую оборонительную линию. Тактика сработала в первом случае, но, кажется, Анвар Гатиятулин её раскусил. Думаем, можно поставить на победу гостей в матче за коэффициент 1.74. Пусть даже в овертайме или по буллитам.

«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз и ставка на 3-й матч плей-офф КХЛ 21 марта 2022 года

Коллективы замечательно выступили на дистанции в неполной регулярке, но после второго матча серии в плей-офф фаворитом, на наш взгляд, выглядит «Трактор». Челябинцы умеют пользоваться большинством и понемногу возвращают игровой тонус после перерыва. «Салават Юлаев», в свою очередь, расстался с легионерами и уповает лишь на крепкую линию обороны. В первом матче она не подвела, а вот во втором оппонент оказался сильнее. Думаем, гости одержат победу в матче.



Ставка: итоговая победа «Трактора» за коэффициент 1.74.

«Вашингтон» — «Даллас»: Александр Овечкин продолжит забивать.

Крикунов: СКА не ожидал такой прыти от «Спартака».

Сергей Фёдоров рассказал, за счёт чего ЦСКА победил «Динамо» во втором матче.