«Реал» — «Барселона». Прогноз «Фонбет»: праздник футбола в это непростое время

Сегодня, 20 марта, состоится центральный матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Принципиальная встреча пройдёт на «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Сделать ставку на второе «эль класико» Хави на посту главного тренера сине-гранатовых можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Реал»

«Реал» подходит к «эль класико» в приподнятом настроении. Уверенно лидирует в Ла Лиге, опережая ближайшего преследователя в лице «Севильи» на 10 очков. В последнем туре была разгромлена «Мальорка» (3:0). При этом мадридцы ни разу в сезоне не проиграли дома: 10 побед и четыре ничьих. Тем удивительнее, что последней командой, сумевшей не уступить на «Сантьяго Бернабеу», был скромный «Эльче» (2:2).

В Лиге чемпионов «Реал» пробился в четвертьфинал, сумев справиться со звёздным составом французского «ПСЖ». В гостях подопечные Карло Анчелотти уступили со счётом 0:1, первыми пропустили и дома. Однако Кариму Бензема хватило 18 минут, чтобы оформить хет-трик и выбить Лионеля Месси и парижан из главного еврокубкового турнира – 3:1.

Бензема – лучший игрок Ла Лиги. Француз лидирует по количеству голов (22), передач (11), ударов (89), ударов в створ (38) и делит первое место по количеству реализованных пенальти (6). Однако плохая новость для поклонников мадридского клуба заключается в том, что в последнем туре француз получил травму, поэтому его участие в матче с «Барселоной» находится под вопросом.

Благо есть Тони Кроос, который является лучшим игроком чемпионата Испании по передачам в финальную треть (207). Да и других опасных футболистов хватает. Например, Каземиро сделал больше всего удачных отборов (60), а Винисиус Жуниор вовсе находится на втором месте в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. Словом, забивать есть кому.

В какой форме «Барселона»

Бывшему полузащитнику сине-гранатовых Хави удалось преобразить команду. Провалив старт сезона, «Барселона» сумела прервать неудачную серию. В Ла Лиге она не проигрывает с 4 декабря, когда уступила дома «Бетису» (0:1). С тех пор одержано восемь побед, а ещё четыре матча завершились ничьими.

Перед встречей с «Реалом» сине-гранатовые набрали максимум очков в четырёх турах подряд. Кроме того, за весь сезон в гостях уступили лишь дважды – крепким «Атлетико» (0:2) и «Райо Вальекано» (0:1). Любопытно, что в 21 матче на старте сезона они забили всего 31 гол, а в шести последних турах – целых 20. Подобное стало возможно благодаря отменной работе зимой на трансферном рынке.

У Феррана Торреса уже пять голов во всех турнирах, у Пьер-Эмерика Обамеянга – шесть, у Адама Траоре – четыре передачи. В предыдущем туре в разгроме «Осасуны» (4:0) поучаствовал Рики Пуч. Воспитанник «Барселоны» стал 22-м игроком клуба в сезоне, кому удалось отличиться в матче чемпионата Испании. Лидер команды с 10 точными ударами – Мемфис Депай.

С настроением у каталонцев всё в порядке ещё и благодаря выходу в четвертьфинал Лиги Европы. В четверг вечером в тяжёлом матче обыграли в Стамбуле «Галатасарай» (2:1). На предыдущей стадии турнира также на выезде был обыгран один из лидеров итальянской Серии А – «Наполи» (4:2).

«Реал» — «Барселона»: кадровые потери

Состояние Бензема – основная головная боль Анчелотти. Без французского голеадора «сливочным» придётся туго. Однако шансы сыграть у Карима всё же остаются. В отличие от защитника Ферлана Менди, травма бедра которого оставит его вне состава в воскресенье. На левом фланге обороны придётся играть Марсело.

Болельщики «Барселоны» уже привыкли к тому, что команде приходится справляться без защитников Самуэля Юмтити и Серхи Роберто, а также нападающего Ансу Фати. Помимо этого трио, есть риск пропустить матч у двух других игроков обороны: Жерара Пике и Серджино Деста.

«Реал» — «Барселона»: статистика личных встреч

Хуан Мартинес Мунуэра, назначенный главным арбитром предстоящей встречи, работал на матче между этими командами в прошлом сезоне. Победа «Реала» со счётом 3:1 стала возможна в том числе и благодаря пенальти в пользу мадридцев.

«Сливочные» не проигрывают каталонцам в шести матчах подряд во всех турнирах. В январе нынешнего года команды встречались в полуфинале Суперкубка Испании, мадридцы оказались сильнее лишь в дополнительное время (3:2), но не проиграли в основное.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Примеры «Реал» — «Барселона» 20 марта 2022 года

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.62. (Сделать ставку).

«Реал» и «Барселона» – самые результативные команды Ла Лиги. К слову, в 10 последних матчах мадридцы лишь дважды не сумели забить, а у каталонцев голевая серия длится уже 12 игр. Причём в каждой из четырёх предыдущих встреч между этими двумя командами было забито больше двух голов. Да и в принципе «эль класико» редко получается скучным.

Кроме того, подопечные Хави отличались минимум дважды в каждом из последних пяти матчей чемпионата Испании. Однако в лидерах бомбардирской гонки Ла Лиги сразу двое представителей мадридского «Реала» – у Карима Бензема 22 гола, а у Винисиуса Жуниора – 14. Статистика просто кричит о том, что предстоящая встреча должна быть результативной.

Лишь неважная форма Бензема может этому помешать. Если же француз окажется в заявке, можно смело ставить на голы обеих команд или тотал больше 2.5 мяча. Мы бы всё равно поставили на тотал больше 2.5 мяча. Благо коэффициент дают не такой низкий. Дело ещё в том, что каталонцы, кроме солидной результативности, довольно часто пропускают. На наш взгляд, что-то в духе 2:1 или 2:2 здесь вполне может быть.