«Миннесота» — «Вегас». Кирилл Капризов вернёт утерянную улыбку

22 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 2.00, успех «Вегаса» оценён в 3.02. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» 22 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Миннесота» 22 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.25. Заключить пари на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.80.

«Миннесота» — «Вегас»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (22.03.2022)

На 22 марта в Национальной хоккейной лиге запланировано всего четыре встречи, но посмотреть есть на что. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Миннесоты» и «Вегаса», которое пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра». Кирилл Капризов против Евгения Дадонова. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Миннесота» поднялась на четвёртую позицию в Западной конференции. В активе 76 баллов после 60 встреч. Отставание от лидирующего в конференции «Колорадо» составляет 17 очков. В прошлых шести встречах было лишь два поражения: сперва от «Коламбуса» (2:3 Б), а следом — от «Нэшвилла» (2:6). При этом в двух последних играх добыты две победы. Накануне команда переиграла «Чикаго» (3:1).

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Кирилл Капризов отметился результативным пасом. Скромно, но и этого оказалось достаточно. Всего у россиянина 76 баллов в 59 играх этого сезона. В матче с «Бостоном» (4:2) отметился дублем, хотя его пытались остановить всеми способами, не стеснялись играть грубо. Однако Кирилл не сломался. Кроме того, даже обсуждал с главным тренером сложившуюся непростую ситуацию.

«Вегас» идёт на восьмой позиции в Западной конференции, набрав 72 балла за 64 встречи. За последние семь игр было лишь две победы, зато подряд. Сперва над «Флоридой» (5:3), а накануне — над «Лос-Анджелесом» (5:1). Евгений Дадонов за это время отметился тремя шайбами. Всего у него 27 баллов в 62 встречах. В прошлом сезоне в «Оттаве» было лишь 20 за 55.

За россиянина тоже можно порадоваться, однако впереди крайне непростой соперник. В личных встречах в Сент-Поле у «Вегаса» статистика неплохая. За последние пять игр добыли три победы, одна из которых — в овертайме. Только по сезону и последним играм «Уайлд» смотрятся явно лучше. Так что фаворита выделить сложно.

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Благо забрасывают соперники исправно, от этого и будем отталкиваться. «Вегас» уже забросил 205 шайб против 216 у соперника. Цифры отличные. В двух прошлых очных противостояниях тотал шайб не был ниже пяти. При этом даже букмекеры уверены, что матч окажется голевым снова. Статистика только за. Вполне можно рискнуть и рассмотреть ТБ 6 шайб за 1.83.

У гостей есть некоторые проблемы с составом. Не сыграют шесть хоккеистов основы, а ещё один находится под вопросом. Зато Джонатан Маршессо (48 баллов в 58 играх) и Чандлер Стивенсон (45 баллов за 61 встречу) в строю. С другой стороны, комбинированная ставка «1Х и тотал больше 4.5 шайбы» за 1.88 тоже выглядит интересно.

Хозяева наконец-то идут на поправку, чувствуют себя отлично. Гости же пока страдают из-за проблем с составом. По очным встречам не уступают сопернику, однако были они ещё в прошлом году. Хотя на выезде «Голден Найтс» проиграли последние пять встреч в текущем сезоне, а это уже серьёзнее. Сейчас мы бы остановились на том, что хозяева не проиграют, но ждём голов.

«Миннесота» — «Вегас»: прогноз и ставка на матч НХЛ 22 марта 2022 года

«Миннесота» наконец-то побеждает, после неудачной серии игр. «Вегас» же имеет не самую лучшую статистику, хотя уже имеет две победы подряд. Фаворита выделить непросто, зато команды забивают исправно. И всё же мы бы обратили внимание на то, что у гостей проблемы с составом, плюс в гостях пять поражений кряду. На наш взгляд, на данный момент хозяева более предпочтительны.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы + «Миннесота» не проиграет за 1.88.

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