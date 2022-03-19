«Он в ярости». Главный тренер «Миннесоты» — о разговоре с Капризовым на фоне неудач клуба

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон рассказал о встрече с российским нападающим команды Кириллом Капризовым, а также прокомментировал неудачную серию «дикарей». В последних 12 матчах «Миннесота» потерпела восемь поражений.
«Он в ярости, что мы не преуспеваем как команда. Я думал, что он придёт, чтобы попросить больше времени на льду, а он просто пришёл, чтобы спросить, чем и как он может помочь. Потом мы спрашивали: «Чем мы можем тебе помочь?»
Людям нравится видеть улыбку Капризова. В последнее время мы не видели улыбок. Но мы заслужим возможность улыбнуться — и он тоже», — приводит слова Эвасона The Athletic.
Отметим, что Капризов является лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром «Миннесоты» в текущем сезоне. На его счету 75 (32+43) очков.
- 19 марта 2022
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