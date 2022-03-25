Салах мстит Мане, пятый матч «Трактора» и «Салавата Юлаева» в КХЛ: что смотреть 25 марта

Первый месяц весны подходит к концу. Клубный футбол уступил место квалификационным турнирам ЧМ-2022, а в Континентальной хоккейной лиге завершается второй раунд Кубка Гагарина. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на пятницу, 25 марта.

На что ставить в футболе 25 марта

Международная пауза благополучно наступила. Сегодня стоит обратить внимание на отборочный турнир в африканском сегменте. Главной вывеской смело можно назвать первый матч сборных Египта и Сенегала в плей-офф, который стартует в 20:00 мск. На групповом этапе команды заняли первые места, а теперь сразятся за возможность попасть на чемпионат мира.

Интересно это противостояние, прежде всего, дуэлью выступающих за английский «Ливерпуль» Мохамеда Салаха и Садио Мане. К сожалению, кого-то из них мы точно не увидим в Катаре. Любопытно, что команды не так давно встречались в финале Кубка африканских наций, тогда в серии пенальти сильнее оказались сенегальцы.

Прогноз на матч Египет — Сенегал.

В ночь на 26 марта состоится не менее интересное противостояние 17-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Аргентина — Венесуэла. Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск. Возглавляет таблицу сборная Бразилии, набравшая 39 очков. С отставанием в четыре очка следом идут аргентинцы. Венесуэльцы замыкают таблицу.

При желании можно зацепить несколько товарищеских встреч. Многообещающе выглядят матчи сборных Норвегии и Словакии (начало — в 20:00 мск), Боснии и Герцеговины и Грузии (22:45 мск), а также Франции и Кот-д'Ивуара (23:15 мск).

На что ставить в хоккее 25 марта

Кубок Гагарина продолжается, перевалил за экватор второй раунд. Борьбу за выход в финалы конференций продолжают СКА и «Спартак», «Металлург» и «Авангард» и «Трактор» с «Салаватом Юлаевым».

Сегодня состоится пятый матч серии «Трактор» — «Салават Юлаев». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Счёт в серии после четырёх матчей равный: 2-2. Накануне челябинцы сумели одержать в Уфе крупную победу со счётом 7:1, а потому в Челябинск наверняка возвращаются в приподнятом настроении.

Прогноз на 5-й матч серии «Трактор» — «Салават Юлаев».

В ночь с 25 на 26 марта пройдут также матчи регулярного чемпионата НХЛ. Тем, кто пристально следит за рекордами Александра Овечкина, будет интересно противостояние «Баффало» и «Вашингтона». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск. Столичный клуб отправляется в гости к одному из аутсайдеров лиги.

«Кэпиталз» вместе с Овечкиным продолжают борьбу за место в плей-офф. Пока идут в четырёх очках от топ-6. Не такое большое отставание, однако конкуренты очень серьёзные. Да и сами «столичные» застопорились, потерпев два поражения после четырёх побед подряд. Благо впереди не самый стабильный оппонент — есть шанс вернуться в победную колею.

На что ставить в теннисе 25 марта

Турнир в Индиан-Уэллсе завершился, но спортсмены остаются в США. В Майами стартовал турнир категории «Мастерс». Сегодня вступает в борьбу россиянин Андрей Рублёв. Он сразится на корте с Ником Кирьосом. Начало — не ранее 17:00 мск. Ранее экстравагантный австралиец в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино, а для Рублёва это будет первый матч.

Также интересным может стать матч Янника Синнера из Италии и Эмиля Руусувуори из Финляндии, который также начнётся не ранее 17:00 мск. 20-летний итальянец в последнее время быстро прогрессирует — забрался в топ-10 рейтинга. Финн находится гораздо ниже в классификации, но в этом году тоже успел проявить себя.

На что ещё ставить 25 марта

Любители автоспорта сегодня смогут посмотреть свободные практики на втором этапе Формулы-1 в Саудовской Аравии. В 17:00 мск стартует первая свободная практика, а на 20:00 мск запланирована вторая. Гонка Гран-при Саудовской Аравии должна состояться 27 марта.

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