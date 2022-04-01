«Рубин» — «Химки», «Унион» — «Кёльн» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 1 апреля.
На что ставить в футболе 1 апреля
Клубный футбол возвращается! Сегодня стартует очередной тур РПЛ. На повестке дня игра «Рубин» — «Химки». Казанцы потеряли почти всех легионеров, да и вообще пребывают в кризисе. Химчане привыкают к Сергею Юрану и борются за выживание.
Прогноз на матч «Рубин» — «Химки» с коэффициентом 2.27.
В топ-лигах сегодня только один матч. В Бундеслиге «Унион» из Берлина встретится с «Кёльном». Интересный матч и в чемпионате Португалии, здесь «Брага» сыграет с «Бенфикой».
На что ставить в хоккее 1 апреля
В центре внимания снова НХЛ. Здесь в ночь на субботу 7 матчей. Выделяем противостояние внутри Нью-Йорка «Рейнджерс» — «Айлендерс», а ещё «Тампа» сыграет с «Чикаго».
На что ещё ставить 1 апреля
На «Мастерсе» в Майами сенсационный полуфинал: Франсиско Серундоло против Каспера Рууда. Жаль, что не поборется за титул Даниил Медведев: россиянин упустил шанс вернуться на вершину мирового рейтинга.
В баскетбольной Евролиге 4 матча. Центральный – в Греции, где «Олимпиакос» примет «Барселону». Кроме того, «Эфес» сыграет с «Альбой», «Бавария» — с «Црвеной Звездой», а «Баскония» — с «Жальгирисом».
В мужской волейбольной Суперлиге «Динамо-ЛО» примет аутсайдера, «Нефтяник» из Оренбурга. В женской Суперлиге краснодарское «Динамо» встретится с «Протоном», а «Липецк» — с «Уралочкой».
Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», он попросил день на восстановление.
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