Хамзат Чимаев – Гилберт Бёрнс на UFC 273: Волк останется непобедимым

9 апреля в «Barclays Center» в Бруклине состоится вечер единоборств UFC 273. В рамках этого турнира шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведёт бой с экс-претендентом на титул в полусреднем весе Гилбертом Бёрнсом. У Волка (это прозвище Чимаева) 10 побед в 10 боях. Продолжится ли серия?

Когда бой Чимаев – Бёрнс

Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс встретятся в рамках турнира UFC 273 рано утром 10 апреля по московскому времени. Начало боя – не ранее 5:40 мск.

Где смотреть прямую трансляцию боя Хамзат Чимаев – Гилберт Бёрнс

Прямую видеотрансляцию всех боёв турнира UFC 273 можно будет посмотреть на UFC Fight Pass. Бои основного карда в России покажет телеканал «Матч ТВ».

Полный кард турнира UFC 273

Основной кард

Александр Волкановски — Чэн Сон Джон (полулёгкий вес);

Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);

Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);

Маккензи Дёрн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);

Алексей Олейник — Джаред Вандераа (тяжёлый вес).



Предварительный кард

Аспен Лэдд — Ракель Пеннингтон (женский легчайший вес);

Йен Гэрри — Дэриан Викс (полусредний вес);

Энтони Эрнандес — Джошуа Фремд (средний вес);

Жаирзиньо Розенстрайк — Марчин Тыбура (тяжёлый вес);

Микки Галл — Майк Мэлотт (полусредний вес).



Ранние прелимы

Хулио Арсе — Даниэль Сантос (легчайший вес);

Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес);

Пиера Родригез — Кей Хансен (женский минимальный вес).

Коэффициенты букмекеров на бой Чимаев – Бёрнс

Букмекеры считают Чимаева однозначным фаворитом боя, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.15. Шансы Бёрнса оценили в 5.80. На ничью можно сделать ставку за 65.00.



Аналитики букмекерских контор считают, что бой Хамзат Чимаев – Гилберт Бёрнс завершится досрочно. Ставки на такое развитие событий принимаются с коэффициентом 1.28. Поставить на полный бой можно за 3.50.



Сделать ставку на то, что Чимаев победит нокаутом, можно с коэффициентом 1.39.

Форма Хамзата Чимаева и Гилберта Бёрнса

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев стремительно делает карьеру в UFC. 10 боёв – 10 побед. Причём самый длинный из этих поединков продлился всего 6 минут 15 секунд. В последний раз Волк выходил в октагон в конце октября, его жертвой стал китаец Ли Джинлианг, удушающий сзади не оставил ему шансов. Чимаев очень силён физически, а его партер называют лучшим в UFC после Хабиба Нурмагомедова. Правда, скептики говорят, что с по-настоящему серьёзными соперниками Волк ещё не встречался. Что ж, Гилберт Бёрнс вполне подойдёт – он второй номер дивизиона.



Бёрнсу уже 35, и он начинает сходить со сцены. Его рекорд – 20 побед и 4 поражения. В феврале 2021 года он потерпел поражение нокаутом от Камару Усмана. Во многом из-за своей непонятной тактики. Шансы у Бёрнса были. После этого в июле он решением оказался сильнее Стивена Томпсона. Гилберт неплох в партере, хороший ударник, но его проблемы идут от тактики. Точнее, от её отсутствия. Иногда кажется, что Бёрнс совершенно не представляет, как добить соперника, которого удалось свалить.

Прогнозы экспертов на бой Хамзат Чимаев – Гилберт Бёрнс

В принципе, в победителе боя сомнений особых нет. Вопрос только, как долго продержится Бёрнс. Аналитик и бывший боец UFC Брендан Шауб считает, что у Гилберта нет ни единого шанса.

«Гилберт Бёрнс — один из лучших полусредневесов дивизиона. Но если вы взглянете на то, что он делал со Стивеном Томпсоном… В течение 15 минут он контролировал Томпсона на земле. Но так и не смог финишировать. Вы действительно думаете, что он одолеет Хамзата? Бойца, который больше его и выше уровнем в борьбе? У Бёрнса нет ни единого шанса! Ни единого», — заявил Шауб.



Бывшего чемпиона UFC в среднем весе Майкла Биспинга впечатлил бой Чимаева с китайцем Джинлиангом.

«Я ставлю на Хамзата. То, что он сделал с Ли Джинлиангом, поразило меня. Это было впечатляюще. Джинлианг не слабый боец, но Хамзат просто уничтожил его, он делал всё, что хотел», — отметил Биспинг.



Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски тоже не сомневается в победе Волка.



«Люди, которые плохо знают спорт, ожидают от Хамзата лёгкой победы, те, кто разбирается, скажут, что Гилберт в партере — настоящий чемпион. Эти люди будут удивлены, если Чимаев выйдет и просто перемолотит Гилберта, но чувствую, что именно так и случится. Хамзат сейчас в порядке. Думаю, он выйдет и покажет доминирующее выступление. Он продемонстрирует, что является настоящей угрозой», — подчеркнул Волкановски.