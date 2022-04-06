«Вест Хэм» — «Лион». Деклан Райс оправдает доверие Мойеса

7 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Вест Хэм Юнайтед» — «Лион». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех французов оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Ирина Роднина: российский футбол — хроническая болезнь наших мужчин.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Лион» 7 апреля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Лион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Лиги Европы «Вест Хэм» — «Лион» (07.04.2022)

После ярких матчей Лиги чемпионов традиционно наступает пора менее престижного, но не менее зрелищного турнира — Лиги Европы. 7 апреля состоятся четыре встречи 1/4 финала. В одной из них на стадионе «Олимпийский» в Лондоне «Вест Хэм» примет «Лион». Стартовый свисток первого матча запланирован на 22:00 мск.

На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Вест Хэм» обыграл крепкую «Севилью» со счётом 2:1 по сумме двух матчей. В первом уступил по всем параметрам и потерпел закономерное поражение (0:1), но в ответном на домашнем стадионе выступил совсем иначе. Меньше владел мячом, зато нанёс в четыре раза больше ударов в створ, чем оппонент, и дважды забил в дополнительное время.



Автором победного мяча стал Андрей Ярмоленко. Игрок вышел на замену на 87-й минуте, а забил на 112-й. Нападающий, несмотря на очевидный спад физической формы, пользуется уважением у Дэвида Мойеса. Шотландский специалист в недавнем интервью заявил, что не имеет никаких сомнений в мастерстве украинского футболиста.



Тем не менее низкая результативность Ярмоленко на дистанции видна невооружённым глазом. За 14 матчей АПЛ он забил только один мяч, а в шести встречах Лиги Европы отметился двумя голами. Многие другие участники атакующего звена «молотобойцев» тоже пребывают на спаде. Например, Майкл Антонио.

До недавних пор форвард являлся лучшим бомбардиром лондонского коллектива. Однако после мощного старта сезона начал постепенно сбавлять обороты. За последние 10 встреч АПЛ отметился только двумя голевыми передачами. За этот же период его команда ни разу не забила больше двух мячей за встречу и потерпела при этом четыре поражения.

Экс-вратарь у руля, легенды не у дел. Что происходит в «Локомотиве».

Ввиду этого лондонцы спустились на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии и с большой долей вероятности останутся без Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне. На хвосте висит «Манчестер Юнайтед», у которого столько же очков, но есть игра в запасе. А выше идёт «Арсенал», который пребывает на подъёме.



«Лион» на стадии 1/8 финала Лиги Европы обыграл «Порту» с теми же 2:1 по сумме двух встреч. Смотрелся ничуть не хуже оппонента, много атаковал и вполне заслуженно пробрался в следующую стадию турнира. На групповом этапе выступил тоже здорово: за шесть встреч не потерпел ни одного поражения при одной ничьей с «Рейнджерс» (1:1).

В Лиге 1 дела подопечных Петера Боша обстоят совсем иначе. За 30 матчей одержали только 12 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений. Ввиду неудачных выступлений расположились на девятой строчке турнирной таблицы с 45 очками и рискуют пропустить следующий розыгрыш еврокубковых соревнований.

Татьяна Тарасова: Россия находится на футбольных задворках.

В недавнем интервью голландский специалист заявил, что не может объяснить такую сильную разницу выступлений «Лиона» в Европе и чемпионате Франции. Особенно заметна проблема с выездными встречами: в 14 гостевых противостояниях «ткачи» одержали только четыре победы, также пять раз сыграли вничью и потерпели столько же поражений.



С результативностью клуб из одноимённого города тоже испытывает проблемы. За 30 противостояний в чемпионате Франции его футболисты забили только 43 мяча, а пропустили за этот период 39. В Лиге Европы статистика получше: в восьми встречах отметились 18 голами, впрочем, лишь два из них пришлись на долю крепкого «Порту».



Грядущий матч обещает получиться скудным на голы и, вероятно, увенчается ничьей. Коллективы не могут похвастаться стабильностью в последнее время, нередко терпят поражения. На предыдущей стадии Лиги Европы обыграли своих оппонентов с минимальным перевесом, в этот раз тоже не ждём от них много голов.

Возьмём тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90. Дело ещё в том, что у «молотобойцев» в обороне в Лиге Европы более-менее порядок. За восемь игр пропустили всего четыре мяча. Отчасти благодаря игре Деклана Райса в опорной зоне. Конечно, £ 150 млн, о которых говорит главный тренер, — это перебор. Однако молодой полузащитник своё дело знает. Наверняка насолит и французам.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Вест Хэм Юнайтед» — «Лион» 7 апреля 2022 года

«Вест Хэм» после яркого начала сезона постепенно начал сбавлять в результативности. Недуг сказался на результатах. Вследствие этого клуб скатился на шестую строчку АПЛ и с трудом вышел в 1/4 финала Лиги Европы. «Лион» тоже не может похвастаться успешностью, да ещё ко всему прочему имеет большие проблемы с выездами. В евротурнире выступает, конечно, лучше, чем в Лиге 1, но тому же «Порту» забил мало. А чем англичане хуже? Много голов не ждём.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

«Вест Хэм» — «Лион»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Почему ЦСКА не сможет обыграть «Химки» в матче РПЛ?

Владимир Быстров заявил, что готов работать на VAR.