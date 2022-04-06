«Айнтрахт» — «Барселона». Хави может скромничать сколько угодно

7 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех немцев оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Барселона» 7 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Айнтрахт» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Барселона» (07.04.2022)

После ярких матчей Лиги чемпионов традиционно наступает пора менее престижного, но не менее зрелищного турнира — Лиги Европы. 7 апреля состоятся четыре первые встречи 1/4 финала. В одной из них на стадионе «Дойче Банк Парк» в Германии местный «Айнтрахт» примет «Барселону». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

За последние семь туров чемпионата Германии «Айнтрахт» одержал только две победы — над располагающейся в зоне вылета «Гертой» (4:1) и «Бохумом» (2:1). Также сыграл вничью с «Лейпцигом» (0:0) и «Гройтер Фюртом» (0:0). Поражения потерпел от «Вольфсбурга» (0:2), «Кёльна» и «Баварии» (в обоих случаях 0:1).

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Несмотря на то что Оливер Гласнер использовал исключительно атакующую схему игры в три защитника, его подопечные порадовали результативностью только в двух встречах. В остальных матчах не забили ни одного мяча. В том числе замыкающему турнирную таблицу немецкой Бундеслиги «Гройтеру», который пропустил 70 мячей в 28 матчах.



На групповом этапе Лиги Европы команда из Франкфурта выступила намного лучше. Одержала победы над «Антверпеном» (1:0) и «Олимпиакосом» (3:1 и 2:1), также сыграла вничью с бельгийцами (2:2) и «Фенербахче» (1:1 и 1:1). А вот на стадии 1/8 финала с трудом переиграла «Бетис» (3:2 по сумме двух матчей).

В первой встрече с испанцами «Айнтрахт» сильно уступил по владению мячом, зато нанёс в три раза больше ударов в створ, чем оппонент. В результате одержали закономерную победу — 2:1. А вот во втором матче немцы решили окопаться в защите и прогадали. Пропустили под занавес второго тайма и отправились в дополнительное время, где с трудом затолкали мяч в ворота оппонента на 120+1-й минуте.



«Барселона», в свою очередь, во всех шести последних турах чемпионата Испании одержала победы. Сначала разгромила «Валенсию» (4:1) и «Атлетик» из Бильбао (4:0), затем — обыграла «Эльче» (2:1), «Осасуну» (4:0), «Реал» Мадрид (4:0) и «Севилью» (1:0). Благодаря таким потрясающим результатам поднялась на вторую строчку турнирной таблицы Ла Лиги.



Есть ещё игра в запасе, но догнать лидирующий «Реал» — задача трудновыполнимая. Математически шансы у каталонцев пока есть, и Хави заявил, что его подопечные будут бороться за золото в испанской Примере. Однако отставание составляет 12 очков. Внушительно. Успеха удастся добиться лишь в том случае, если «сливочные» растеряют фору.

Зато сине-гранатовые вполне могут выиграть другой турнир — Лигу Европы. После усиления в зимнее трансферное окно атакующими футболистами из АПЛ (Пьер-Эмериком Обамеянгом, Ферраном Торресом и Адамой Траоре) они непринуждённо вышли в 1/4 финала. На предыдущих стадиях разделались с «Наполи» (5:3 по сумме двух встреч) и «Галатасараем» (3:2 по сумме двух игр).

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Помимо новичков, замечательно выступает и молодое поколение «Барселоны». Хави грамотно распоряжается имеющимися ресурсами и старается выделять игровое время всем. В итоге — отдача потрясающая. В матче последнего тура Ла Лиги победу над «Севильей» помог добыть 19-летний полузащитник Педри, который забил победный гол на 72-й минуте.

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Взаимоотношения легенды «Барсы» с подопечными заслуживает отдельного внимания. Был даже случай, когда тренер выделил игрокам выходной в преддверии важной встречи. Однако они предпочли посетить тренировку и поработать сверхурочно. Многие, если не все, футболисты каталонской команды верят в идеи Хави и в прогресс в будущем, а потому продлевают контракты на годы вперёд.



Впрочем, ничего удивительного в этом нет. За последние 13 встреч во всех официальных соревнованиях каталонцы не потерпели ни одного поражения при трёх ничьих. В том числе разгромили лидирующий «Реал», который может похвастаться надёжной линией обороны. Забили за этот период 33 мяча, а пропустили только 10.

Команда из Франкфурта имеет менее благородную статистику. В 28 матчах чемпионата Германии пропустили 38 мячей, а сами забили лишь на один больше. В Лиге Европы дела обстоят лучше, но не сильно: за восемь встреч пропустили восемь голов, а забили — 13. При таком раскладе гораздо больше верится в успех испанцев. Возьмём П2 за коэффициент 1.70.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Барселона» 7 апреля 2022 года

«Айнтрахт» плохо выступил в последних семи встречах немецкой Бундеслиги и с трудом пробрался в 1/4 финала Лиги Европы. На наш взгляд, у немцев намного меньше ресурсов, чем у каталонцев. «Барселона» под руководством Хави выступает потрясающе: радует результативностью и регулярно добывает победы. Умудряется при этом развивать молодёжь и не бояться крепких оппонентов. Гости выглядят фаворитами. Думаем, одержат очередную победу.



Ставка: победа «Барселоны» за коэффициент 1.70.

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