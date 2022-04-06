«РБ Лейпциг» — «Аталанта». Алексей Миранчук пока не джокер

7 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Аталанта». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех итальянцев оценён экспертами в 4.55. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Ирина Роднина: российский футбол – хроническая болезнь наших мужчин.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Аталанта» 7 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «РБ Лейпциг» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Аталанта» (07.04.2022)

После ярких матчей Лиги чемпионов традиционно наступает пора менее престижного, но не менее зрелищного турнира — Лиги Европы. 7 апреля состоятся четыре первые встречи 1/4 финала. В одной из них на стадионе «Ред Булл-Арена» в Германии местный «РБ Лейпциг» примет «Аталанту». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

После назначения на пост главного тренера Доменико Тедеско клуб из Лейпцига преобразился и начал напоминать себя прошлогоднего. За последние семь встреч немецкой Бундеслиги не потерпел ни одного поражения при двух ничьих с «Фрайбургом» (1:1) и «Айнтрахтом» (0:0). В остальных встречах одержал уверенные победы. В том числе над дортмундской «Боруссией» (4:1).

Шомуродов заявил о желании остаться в «Роме».

Благодаря таким отличным результатам «красные быки» выкарабкались из середины турнирной таблицы чемпионата Германии и заняли четвёртую строчку с 48 очками. Вероятность принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов очень высока. В текущем преуспеть не сумели, хотя выступали очень ярко и результативно.



В шести матчах группового этапа одержали две победы — над «Брюгге» (5:0) и «Манчестер Сити» (2:1). Также «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «ПСЖ» (2:2) и потерпел три поражения — от англичан (3:6), бельгийцев (1:2) и французов (2:3). В Лиге Европы повезло на порядок больше.

На стадии 1/16 финала евротурнира подопечные Доменико Тедеско без труда обыграли «Реал Сосьедад» (5:3 по сумме двух матчей). В обеих встречах выглядели сильнее противника. Нанесли на порядок больше ударов, чаще владели мячом и оставили после себя крайне приятное впечатление.



А вот в 1/4 финала Лиги Европы команда из Лейпцига пробралась автоматически. По результатам жеребьёвки ей достался московский «Спартак», который был отстранён от участия во всех международных соревнованиях. Красно-белые пожелали своему экс-наставнику удачи и сосредоточились на внутренней арене.



«Аталанта», в свою очередь, по-прежнему доверяет Джан Пьеро Гасперини. Хотя после ярких старта и середины текущего сезона его подопечные угодили в чёрную полосу. За последние шесть матчей чемпионата Италии одержали только две победы — над «Сампдорией» (4:0) и «Болоньей» (1:0). Также сыграли вничью с «Дженоа» (0:0) и потерпели поражения от «Фиорентины» (0:1), «Ромы» (0:1) и «Наполи» (1:3).

В последнем случае бергамаски выглядели интереснее неаполитанцев: нанесли больше ударов и активнее шли в атаку. Однако оппонент воспользовался открытой манерой игры хозяев и благодаря контратакам добыл необходимый результат. В итоге разгрома помог избежать Мартен де Рон. Голландец замкнул потрясающий навес Алексея Миранчука.



Россиянин в нынешнем сезоне снискал доверие главного тренера «богини» и получает больше игровой практики, нежели в минувшем розыгрыше. За 16 матчей чемпионата Италии хавбек записал на свой счёт два гола и пять голевых передач. Но толку от его результативности пока не очень много. Из-за неудач «Аталанта» опустилась на седьмую строчку в турнирной таблице Серии А и рискует остаться без Лиги чемпионов.

«Ювентус» нашёл замену Дибале в «Барселоне».

В евротурнирах подопечные Джан Пьеро Гасперини по обыкновению показывают лучший свой футбол, но не всегда это приносит результат. Например, в шести матчах группового этапа текущего розыгрыша ЛЧ одержали только одну победу — над скромным «Янг Бойз» (1:0),. Также сыграли вничью со швейцарцами (3:3), «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Вильярреалом» (2:2).



Поражения потерпели от англичан и испанцев (в обоих случаях 2:3). По этой причине отправились искать счастья в Лиге Европы. На стадии 1/16 финала обыграли «Олимпиакос» (5:1 по сумме двух матчей), а на стадии 1/8 финала — «Байер» (4:2 по сумме двух матчей). Можно сделать вывод, что бергамаски по-прежнему не испытывают проблем с результативностью, забивают регулярно и много. Хотя это ни для кого не секрет.



А вот к оборонительной линии «богини» вопросы имеются. За 30 матчей чемпионата Италии пропустили 34 мяча, в шести встречах группового Лиги чемпионов — 13. С учётом того, как хороша команда из Лейпцига при Тедеско, гораздо больше верится в успех хозяев. На наш взгляд, можно даже взять П1 за коэффициент 1.86.

Альтернативный вариант для ставки — ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.74. Оба коллектива радуют результативностью на дистанции и не могут похвастаться надёжностью в обороне. При этом предпочитают открытый, атакующий футбол, который сопровождается большим количеством голов.

Прогноз и ставки на первый матч Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Аталанта» 7 апреля 2022 года

«Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско демонстрирует потрясающий уровень. Подопечные немецкого специалиста разгромили крепкую «Боруссию» в матче последнего тура чемпионата Германии, вряд ли станут мелочиться и в этот раз. А вот «Аталанта» уступила «Наполи». Пропустила много, сама забила с трудом, хотя атаковала всю встречу. На предыдущих стадиях Лиги Европы выступила здорово, но, если вспомнить противостояния с более крепкими оппонентами в Лиге чемпионов, больше верится в успех хозяев.



Ставка: победа «Лейпцига» за коэффициент 1.86.

Почему подвиги Хави в «Барселоне» только начинаются?

Тухель: Бензема заслуживает всего, что сейчас с ним происходит.

Гвардиола в шутку похвалил себя после победы над «Атлетико».