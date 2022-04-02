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Мойес: трансфер Райса сейчас обойдётся в £ 150 млн, и это минимум

Мойес: трансфер Райса сейчас обойдётся в £ 150 млн, и это минимум
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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес высказался о возможном трансфере полузащитника лондонской команды Деклана Райса.

«В первую очередь следует отметить, что он не продаётся. Но если есть большой интерес, то сейчас Деклан стоит больше £ 100 млн (около € 119 млн). Такова была его цена прошлым летом. Сейчас его трансфер обойдётся в £ 150 млн (примерно € 178 млн), и это минимум. Если кто-то хочет заплатить эту сумму, мы можем это обсудить. Если нет, то Деклан останется в нашей команде», — приводит слова Мойеса Daily Mail.

Напомним, Райс выступает за основную команду «Вест Хэма» с 2017 года. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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