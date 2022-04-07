«РБ Лейпциг» — «Аталанта», «Айнтрахт» — «Барселона» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 7 апреля.

На что ставить в футболе 7 апреля

Сегодня первые четвертьфинальные матчи в Лиге Европы и Лиге конференций. В Лиге Европы «РБ Лейпциг» примет «Аталанту». Доменико Тедеско против Алексея Миранчука – вполне себе интрига, тем более что бергамаски рискуют пролететь мимо еврокубков в Серии А.

Почему «Барселона» продолжит победную серию в матче с «Айнтрахтом»?

«Барселона» на выезде сыграет с «Айнтрахтом», матч может получиться сложнее, чем думают многие. «Брага» встретится с «Рейнджерс», а «Вест Хэм» — с «Лионом».



В Лиге конференций самая интересная вывеска – противостояние «Лестера» и «ПСВ». Никита Хайкин и «Будё-Глимт» встретятся с «Ромой», любопытно, ведь норвежский клуб уже огорчал Жозе Моуринью на групповом этапе. ПАОК примет «Марсель», а «Фейеноорд» — «Славию».

На что ставить в хоккее 7 апреля

В КХЛ третий матч «Трактора» и «Металлурга», пока там ничья в серии – 1-1.

Дарья Миронова дала прогноз на третий матч серии «Трактор» — «Металлург».

В НХЛ в ночь на четверг аж 10 матчей. «Рейнджерс» Артемия Панарина и Игоря Шестёркина встретится с «Питтсбургом» Евгения Малкина.

На что ещё ставить 7 апреля

В теннисе стартует грунтовый сезон, на этой неделе проходят турниры в Марракеше и Хьюстоне. В Марокко Павел Котов сыграет с ветераном из Франции Ришаром Гаске.



В баскетбольной Евролиге «Барселона» сыграет с «Маккаби», а АСВЕЛ сразится с «Миланом».



В волейбольной Лиге чемпионов полуфиналы. Польская «Закса» после 3:0 на выезде уверенно будет чувствовать себя в ответной игре с соотечественниками из «Ястшембски». Есть преимущество в виде выездной победы и у «Трентино», но эта команда выиграла на выезде у «Перуджи» всего лишь 3:2.

Эмери рассказал, что для него значит победа над «Баварией».

Роман Ротенберг — о 6 пропущенных шайбах за период: это хоккей.