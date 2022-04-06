«Трактор» — «Металлург», 3-й матч. Смотри и завидуй, НХЛ!

7 апреля состоится третий матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.34, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.66.

Почему «Металлург» не уступит «Трактору» в третьем матче серии?

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ «Трактор» — «Металлург» 7 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что 3-й матч плей-офф КХЛ «Трактор» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.78.

Прогноз и анализ 3-го матча Кубка Гагарина «Трактор» Челябинск — «Металлург» Магнитогорск (07.04.2022)

7 апреля в Континентальной хоккейной лиге состоится встреча финальной серии Восточной конференции. Борьба и накал страстей между «Трактором» и «Металлургом» набирает обороты. Третий матч пройдёт на льду «Арены-Трактор» в Челябинске, первое вбрасывание произойдёт в 17:00 мск. Счёт в серии равный: 1-1.

Соперники сыграли два матча в Магнитогорске, и для челябинцев задача-минимум была выполнена. Если в первом хозяева смогли перевернуть игру в третьем периоде и вырвать победу (3:2), то второй оказался для них кардинально другим (4:6). Обе команды хорошо двигались, показали быстрые скорости и имели много свободного льда для манёвров.

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Всё это способствовало тому, что хоккеисты устроили голевую встречу — забросили 10 шайб. НХЛ нервно стоит в сторонке! Разумеется, не обошлось без уймы интересных и красивых моментов. Удивил «Трактор», который нанёс 33 броска в створ. По сравнению с прошлым матчем это весомая разница. Хотя «Магнитогорск» сам сподобился на 39 попаданий. Статистика впечатляет.



Снова челябинцы открыли счёт. На 23-й минуте Сергей Калинин, выбравшись на пятак, спокойно разобрался с Василием Кошечкиным. Альберт Яруллин отдал изумительную по точности передачу. Не обошлось и без всплеска эмоций — Сергей Телегин схлестнулся с Джошем Карри. Драка получилась отменной и завела команды.

Правда, челябинцы почти сразу схватили ещё два удаления. Магнитогорцы не стали откладывать такую возможность в долгий ящик и сумели выйти на Романа Вилла в формате «4 в 1». Подмога не успела, а разыграли гол красиво. Шансов у голкипера не было, это можно даже назвать издевательским голом в большинстве.

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Впрочем, Альберт Яруллин восстановил равновесие, прошив Василия Кошечкина с синей линии. В 500-м матче в карьере оформил красивую передачу и гол — хорошая статистика. Далее гости разыгрались: Владимир Ткачёв оформил дубль. Хозяева в третьем периоде, конечно, сократили отставание до минимума, но не без помощи шестого полевого.



Впрочем, последнее слово осталось за «медведями» — Томаш Гика забросил в пустые и снял вопросы. Теперь серия переезжает в Челябинск, где статистика очных встреч говорит в пользу «Трактора». Все пять последних случаев увенчались именно его успехом. Правда, что тоже примечательно, лишь одна победа была в основное время. Едва ли кто-то захочет уступать и теперь.



К тому же в последних трёх встречах между соперниками забрасывалось прилично шайб, тотал превысил 4.5 гола. С учётом 10 шайб в последней игре, думается, клубы продолжат в том же духе и в Челябинске. Однако, на наш взгляд, на своём льду челябинцы сумеют одержать победу в третьем матче текущей серии. Всё же они не уступают в двух встречах подряд дома, а «лисы» проиграли последний выезд.

До этого серии побед у команд были неплохие, но сейчас мы бы рассмотрели итоговую победу «Трактора» за 1.83. Добавить к этому можно тотал больше 5 шайб за 1.82. Коэффициенты рабочие. Хозяева на своём льду чувствуют себя очень неплохо. Соперник, конечно, силён, легко не будет. Хотя эмоциональная составляющая сейчас может быть на стороне хозяев.

«Трактор» — «Металлург»: прогноз и ставка на 3-й матч плей-офф КХЛ 7 апреля 2022 года

Серия переезжает в Челябинск, где хозяева имеют перевес над соперником в личных встречах. Плюс за последние пять игр у команд по одному поражению дома и на выезде, так что в серии всё неоднозначно. Хотя сейчас на стороне «Трактора» свой лёд, а также то, что соперники разыгрались. Челябинцы наверняка почувствовали, что могут много забивать, а «Магнитка» в принципе любит атаковать, но регулярно ошибается.



Ставка 1: итоговая победа «Трактора» за 1.83.



Ставка 2: тотал больше 5 шайб за 1.82.

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