«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон». 1:5 от «Тоттенхэма» были случайностью

8 апреля состоится матч 32-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «сорок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех «волков» оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.24.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» 8 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча 32-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» (08.04.2022)

В английской Премьер-лиге, пожалуй, уже определились главные претенденты на золотые медали. Это «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Однако другим коллективам тоже есть за что бороться. Например, за сохранение прописки. 8 апреля состоится встреча, которая откроет программу 32-го тура АПЛ. На стадионе «Сент-Джеймс Парк» местный «Ньюкасл» примет «Вулверхэмптон».

К началу декабря 2021 года «Ньюкасл Юнайтед» не имел в своём активе ни одной победы в чемпионате Англии. В истории первенства было лишь три подобных случая, которые неминуемо приводили к вылету во второй по силе дивизион страны. Из-за столь неудовлетворительных результатов после 14 лет совместных мучений, иначе не скажешь, с клубом расстался Майк Эшли.



Новым владельцем стал Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Первые изменения не заставили себя долго ждать. Сначала последовала смена главного тренера. Наставником «сорок» стал талантливый Эдди Хау. Специалист не являлся фаворитом на должность, но покорил сердца руководства чётким планом по исправлению ситуации.



По некоторой информации, сразу после назначения Хау встретился со своими новыми подопечными и предложил им стратегию выхода из кризисной ситуации. Стоит заметить, что англичанин до этого работал в «Борнмуте» и за восемь лет работы сумел построить сплочённый и крепкий коллектив.

Благодаря системному подходу и работе над психологией, а также усилениям в зимнее трансферное окно, пока Хау преуспевает и у руля чёрно-белых. За последние 12 туров АПЛ «сороки» потерпели только три поражения — от «Тоттенхэма» (1:5), «Челси» и «Эвертона» (в обоих случаях 0:1). Также сыграли вничью с «Ман Юнайтед», «Уотфордом» и «Вест Хэмом» (во всех встречах 1:1). Остальное — победы.



У «Вулверхэмптона» в текущем сезоне изменений намного меньше. Одно из наиболее значимых — уход Адама Траоре. В зимнее трансферное окно нападающий перешёл на правах аренды в каталонскую «Барселону» до конца сезона. С результативностью и без того имелись проблемы, теперь статистика совсем не внушает доверия. За 31 матч в АПЛ «волки» забили только 33 мяча, причём большую их часть — аутсайдерам.

Результаты соответствующие. За последние семь противостояний чемпионата Англии они одержали только три победы — над «Уотфордом» (4:0), «Эвертоном» (1:0) и «Астон Виллой» (2:1). Поражения потерпели от «Арсенала» (1:2), «Вест Хэма» (0:1), «Кристал Пэлас» (0:2) и «Лидса» (2:3). Примечательно, что и пропустили много, хотя до этого проблемы в обороне возникали редко.

Вследствие этого в других соревнованиях подопечные Бруну Лаже тоже не преуспели. Из Кубка Англии выбыли на стадии 1/16 финала, потерпев поражение от замыкающего турнирную таблицу АПЛ «Норвича» (0:1). А розыгрыш Кубка лиги покинули поле того, как проиграли «Тоттенхэму» (2:2, по серии пенальти 2:3) в матче третьего раунда соревнования.



Думаем, при таком раскладе можно взять 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.65. Дело ещё в том, что грядущая встреча состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк», где «сороки» выступают достаточно недурно. За 14 матчей в АПЛ потерпели только четыре поражения, одержали столько же побед и шесть раз сыграли вничью.

Впрочем, даже несмотря на то, что «Ньюкасл» был активен в зимнее трансферное окно и заключили контракты с Дэниелом Бёрном, Бруно Гимарайнсом и Крисом Вудом, большими ресурсами, на наш взгляд, обладает клуб из Вулверхэмптона. Потому располагается на восьмой строчке в АПЛ и имеет шансы на борьбу за еврокубки.

При этом за 31 встречу в чемпионате Англии в воротах «волков» побывало только 27 мячей. Стабильностью они, конечно, похвастаться не могут, но в целом демонстрируют хороший уровень футбола и вполне могут зацепиться за ничью. Хотя на их победу не рассчитываем, слишком уж заметен спад результативности. Плюс Эдди Хау нужно исправиться за 1:5 от «Тоттенхэма».

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» 8 апреля 2022 года

«Ньюкасл» после смены главного тренера устремился в сторону прогресса. Уже покинул зону вылета в Чемпионшип и в будущем вполне может закрепиться как минимум в роли крепкого середняка первенства. Всё зависит от трансферов. «Вулверхэмптон», в свою очередь, имеет крепкую линию обороны, но испытывает проблемы с результативностью, что сильно сказывается на стабильности и результатах. Думается, хозяева не проиграют, однако много голов не ждём.

Ставка: «Ньюкасл» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.65.